Kaleidoscope: alcuni consigli sull’ordine in cui vedere gli episodi

Non sapete in che ordine guardare gli episodi di Kaleidoscope? Ecco alcuni consigli da seguire, per trovare la combinazione che fa per voi

Kaleidoscope è uscita da pochi giorni, ma già ha fatto molto parlare di sé, grazie alla possibilità di scegliere l’ordine delle puntate. Il pubblico avrà infatti la possibilità di decidere autonomamente quale episodio seguire prima e quale dopo, tra molte combinazioni, che renderanno la storia sempre diversa. Se siete alla ricerca dell’ordine che fa per voi, continuate a leggere, perché vi sveleremo alcune combinazioni, consigliate da Netflix.

Trama

La serie creata da Eric Garcia, segue le avventure di una banda di rapinatori, coordinata dall’esperto Leo Pap (Giancarlo Esposito), nel tentativo di accaparrarsi il bottino custodito in un caveau degli Stati Uniti, considerato impossibile da violare. La storia copre ben 25 anni, dalle prime fasi di pianificazione, fino a sei mesi dopo il colpo. Riuscirà la banda nell’intento?

La serie è ispirata ad una storia realmente accaduta durante l’uragano Sandy, nel 2012, quando qualcuno è riuscito a far sparire nel nulla ben 70 miliardi di dollari in obbligazioni, da un caveau sotterraneo di Wall Street.

Kaleidoscope e l’ordine degli episodi

Certamente, di serie che parlano di rapine ce ne sono moltissime, ma allora cosa fa di Kaleidoscope una serie innovativa? Lo spiega proprio la prima puntata, dal titolo “Nero“, dalla durata di soli 50 secondi. Ogni episodio è un pezzo della trama, sta allo spettatore scegliere quale pezzo vedere prima e quale dopo. Ogni puntata ha il titolo di un colore, di cui “Nero” è appunto l’introduzione, da guardare quindi per primo e “Bianco” è invece il giorno della rapina. La stessa Netflix ha confessato:

L’ordine in cui lo spettatore guarderà gli episodi influenzerà il suo punto di vista sulla storia, i personaggi e le domande e le risposte al centro della rapina.

Seguendo la logica di lasciare “Nero” per primo e “Bianco” per ultimo, Vulture ha calcolato l’esistenza di ben 5.040 combinazioni possibili, in cui poter affrontare la serie. Per chi invece ha deciso di mescolare anche “Bianco” tra le puntate, ecco che le possibilità diventano 40.320. Certamente uno spettatore di fronte a questo numero di possibilità può sentirsi stordito e pensare di scegliere un ordine di puntate sbagliato. Ecco allora che Netflix ha pensato di suggerire alcune combinazioni, per gustarsi al meglio la serie. Vediamole.

Ordine cronologico degli episodi

Se volete semplicemente seguire la rapina, nel rispetto dell’ordine naturale degli eventi, questa è la giusta combinazione:

Viola (24 anni prima della rapina)

Verde (7 anni prima)

Giallo (5 settimane prima)

Arancione (3 settimane prima)

Blu (cinque giorni prima)

Bianco (il giorno della rapina)

Rosso (la mattina dopo)

Rosa (sei mesi dopo la rapina)

Ordine per un romanzo poliziesco

Arancione

Verde

Viola

Rosso

Giallo

Blu

Bianco

Rosa

Ordine degli episodi nello stile di Orange Is The New Black

Verde

Viola

Rosso

Arancione

Giallo

Blu

Bianco

Rosa

Ordine degli episodi nello stile di Quentin Tarantino

Blu

Verde

Giallo

Arancione

Viola

Rosa

Bianco

Rosso

