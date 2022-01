Nuove immagini dall’alta società di Bridgerton

Rilasciate 8 nuove immagini direttamente dalla seconda stagione di Bridgerton

Il 19 Gennaio Netflix e Shondaland hanno deciso di rilasciare in anteprima otto immagini tratte dalla seconda stagione di Bridgerton che ci permettono di dare una piccola sbirciatina a quello che verrà raccontato nella prossima, attesissima stagione di questo show che debutterà sulla piattaforma a partire dal prossimo 25 Marzo.

Per rimanere in linea con i romanzi, la seconda stagione vedrà, come protagonista principale, Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli, alla ricerca di una sposa.

La serie arriva su Netflix direttamente da Shondaland, ed è prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen, che è anche ideatore e showrunner per Bridgerton.

La trama

Dalle idee di Chris Van Dusen e dalla creatività di Shondaland seguiremo, nella prossima stagione, il maggiore dei fratelli Bridgerton, il visconte Anthony, nel suo viaggio alla ricerca dell’amore, che deve necessariamente essere anche una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma e la sua sorella più giovane Edwina non arrivano dall’India.

Anthony inizia così a corteggiare Edwina, ma sua sorella si accorge che non è proprio il vero amore a motivare il visconte, perciò inizia a fare di tutto per impedire la loro unione. Tuttavia le loro continue schermaglie non fanno che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi.

Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Bridgerton, ispirata ai romanzi di Julia Quinn, è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l’eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che trionfi su tutto.

Il cast

Il cast della serie comprende: Jonathan Bailey, nei panni dell’affascinante Anthony Bridgerton, Simone Ashley che interpreterà la nuova arrivata Kate, Charithra Chandran che sarà il volto della sorella di Kate, ovvero Edwina e Nicola Coughlan che tornerà a vestire i panni di Penelope.

La serie vedrà anche la partecipazione di: Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Shelley Conn (Mary Sharma), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Calam Lynch (Theo Sharpe), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), e Julie Andrews che dà voce di Lady Whistledown.

