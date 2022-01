Nightmare Alley-La Fiera delle Illusioni: il trailer italiano del film di Guillermo del Toro

Disponibile il trailer ufficiale italiano di Nightmare Alley-La Fiera delle Illusioni; il nuovo film diretto da Guillermo del Toro nei cinema il prossimo 27 gennaio. Il mondo oscuro e travolgente con protagonista Bradley Cooper; Cate Blanchett e Toni Collette

Da oggi disponibile il trailer ufficiale italiano del nuovo film diretto dal regista Guillermo del Toro, Nightmare Alley-La Fiera delle Illusioni. Basato sul romanzo di William Lindsay Gresham, un intrigante film dalle sfumature noir oscuro e travolgente; nel quale passione e mistero si sfiorano continuamente.

Con protagonista Bradley Cooper affiancato da Cate Blanchett; Toni Collette e Rooney Mara. Nei cinema a partire dal prossimo 27 gennaio, ecco di seguito il trailer ufficiale italiano.

Nightmare Alley-La Fiera delle Illusioni: trama e curiosità

Anni Quaranta. Un semplice luna park itinerante si rivela essere luogo di magia e mistero. La realtà e la finzione sembrano muoversi parallelamente, in un ambiente intriso di seduzione e tradimento. Stanton Carlisle (B. Cooper) è un abile giostraio con il talento di manipolare e raggirare le persone, considerate l’élite della società newyorkese.

Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe rivelarsi la sua più formidabile rivale.

Secondo quanto afferma lo stesso regista, il film rappresenta la chiave di lettura per l’ ascesa e la deriva del sogno americano:

Ero molto interessato a raccontare una storia sul destino e sull’umanità. Stanton Carlisle è un uomo a cui vengono dati tutti gli elementi per cambiare la propria vita. Ha delle persone che credono in lui, che lo amano e che si fidano di lui. Tuttavia, la sua determinazione e la sua arroganza sono talmente forti da allontanarlo da tutto ciò

Con la sceneggiatura di Guillermo del Toro e Kim Morgan, il film vede una versione parallela totalmente in bianco in nero, intitolata Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light(disponibile per pochi giorni nelle sale).

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.