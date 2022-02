Motorola Edge 30 Pro: lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1

Motorola presenta ufficilamente il nuovo smartphone Edge 30 Pro, con la potenza di Snapdragon 8 Gen 1. Scopriamolo assieme

Motorola edge 30 pro, il più recente motorola edge entra a far parte della famiglia premium del brand Motorola. Con una piattaforma mobile leader del settore, un sistema di fotocamere super avanzato e un display incredibile, il nuovo motorola edge ridefinisce le regole del gioco. Recentemente, Motorola è diventato il primo OEM a lanciare uno smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 e oggi porta quel dispositivo nelle mani di tutti i consumatori.

Motorola Edge 30 Pro: scatena prestazioni che cambiano le regole del gioco

Il nuovo edge 30 Pro è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1, la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm Technologies, che supporta le più sofisticate tecnologie 5G, AI, gaming, fotocamera, Wi-Fi e Bluetooth.

Gli utenti possono godere della suite completa di funzionalità Snapdragon Elite Gaming e sfruttare la potenza di una reattività fluida, scene HDR ricche di colori per una grafica ultra-realistica e funzionalità desktop ancora più ottimizzate. Rispetto alla generazione precedente, il dispositivo fornisce il 30% in più di potenza e il 25% in più di efficienza con la GPU Qualcomm Adreno. Le funzionalità mobile-first, VRS Pro e Volumetric Rendering offrono scene mozzafiato ed effetti particellari realistici.

Alimentato dallo Snapdragon X65 Modem RF-System, il nuovo dispositivo edge può connettersi alle reti 5G con velocità incredibili. Per sfruttare al meglio il nuovo spettro Wi-Fi a 6GHz, il device si connette a velocità Gigabit ancora più elevate utilizzando il Wi-Fi6E. Approfitta dei miglioramenti della Release 16 per il 5G, per un’esperienza d’uso migliore di questa rete di prossima generazione.

motorola edge 30 pro assicura prestazioni fino a 4 volte più veloci per le app degli utenti, integrando l’intelligenza artificiale (AI) in tutto, dalla fotografia al gioco fino alla connettività. Il tutto ottimizzando le prestazioni in app, migliorando la durata della batteria e aumentando l’efficienza. Inoltre, con una nuova architettura a basso consumo, è possibile risparmiare ancora più batteria.

Poiché la durata di quest’ultima è una priorità assoluta per i consumatori, motorola edge 30 pro dispone di una batteria da 4800mAh per rimanere connessi a velocità 5G senza rallentamenti. Inoltre, gli utenti possono beneficiare del più veloce TurboPower Charging di sempre, con 68W di capacità di ricarica che assicura una carica superiore al 50% in soli 15 minuti e supporta anche la ricarica wireless 15W TurboPower. Per una maggiore comodità, il nuovo edge può infine condividere la carica con altri dispositivi grazie alla condivisione dell’alimentazione wireless.

Tripla fotocamera ad alta risoluzione per un’esperienza incredibile

Dai miglioramenti all’hardware di messa a fuoco e stabilizzazione inclusi nella fotocamera principale alla significativa riduzione del rumore fino al potenziamento della visione notturna per la fotocamera frontale, motorola edge 30 pro dispone di hardware e software in grado di catturare foto e video mozzafiato.

Motorola ha potenziato il comparto fotografico dell’edge con incredibili dettagli grazie alla doppia fotocamera da 50MP, offrendo scatti ultra-grandangolari e primi piani estremi. I fotografi possono scattare con 32x più pixel di messa a fuoco utilizzando instant all-pixel focus, migliorare le prestazioni in qualsiasi condizione di luce, ed eliminare movimenti indesiderati con OIS di modo che le foto siano sempre cristalline.

Per i registi in erba, motorola edge 30 pro consente di registrare video mozzafiato che soddisfano i rigorosi standard HDR10+ per accuratezza, gamma dei colori, luminosità e contrasto. Il dispositivo offre anche una risoluzione 8K realistica, regalando una qualità dell’immagine di oltre 26 milioni di pixel — la risoluzione video più elevata disponibile oggi su uno smartphone.

Il nuovo edge pone rimedio a due dei principali punti dolenti delle fotocamere ultra-wide: i dettagli e le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. Con le sue caratteristiche innovative, gli utenti possono ora catturare foto ultra-wide da 50MP con incredibili dettagli ad alta risoluzione alla luce del giorno. E grazie alla combinazione di più pixel in un unico grande pixel, il sensore ultra-wide aumenta la luminosità e la nitidezza anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, per i primi piani estremi, c’è la Macro Vision integrata, che ti porta 4 volte più vicino al tuo soggetto rispetto a un obiettivo standard. Se questo non è abbastanza, il dispositivo dispone anche di una fotocamera selfie da 60MP per scattare selfie mozzafiato, ad altissima risoluzione con tecnologia Quad-Pixel.

Display ultra-liscio e massima qualità del suono

Il nuovo dispositivo edge rende i film reali con oltre un miliardo di sfumature di colore su un display da 6,7″ Max Vision OLED. Motorola ha progettato un’immagine più nitida con meno pixelation grazie alla risoluzione Full HD+, appositamente selezionata per ottimizzare non solo l’esperienza visiva, ma anche la durata della batteria. Tutto questo è possibile senza alcun ritardo grazie al refresh rate da 144Hz.

Per amplificare l’esperienza cinematografica, Motorola ha inoltre integrato una straordinaria esperienza audio con Dolby Atmos e due altoparlanti stereo di modo che il suono appaia più realistico e ricco, spaziale e naturale sia in cuffia che attraverso gli altoparlanti. Con la tecnologia Snapdragon Sound, motorola edge 30 pro offre anche una qualità audio wireless avanzata. Un game-changer in questo senso perché, eliminando il divario nella qualità audio tra connessioni wireless e cablate, offre musica ad alta risoluzione, videochiamate cristalline e intrattenimento perfettamente sincronizzato, il tutto tramite cuffie Bluetooth.

Motorola Edge 30 Pro: esperienze software innovative

L’ultimo nato della famiglia Motorola Edge ha una potenza che aspetta solo di essere sprigionata. Ecco perché c’è Ready For, che amplifica tutto ciò di cui è capace il tuo telefono. Ready For è stato re-immaginato con un nuovo look in tutta la piattaforma, ideale per il mondo ibrido di oggi. Gli utenti si collegano semplicemente via cavo o in modalità wireless per godere di un’esperienza coinvolgente sul grande schermo, sia per il gioco che per le videochiamate. Ready for PC è ora anche compatibile con Windows 10 e Windows 11, rendendo più facile che mai collegare e selezionare la tua esperienza: dall’accesso a due sistemi operativi su uno schermo al trasferimento di file tra i dispositivi collegati, il multitasking raggiunge nuovi livelli.

Nell’ambito dell’impegno di Motorola volto a fornire ai consumatori la migliore esperienza software, il nuovo dispositivo edge esegue una versione pulita di Android 12, senza skin software o applicazioni duplicate. Con My UX, il device funziona come l’utente vuole, permettendogli di controllarlo con semplici gesti, personalizzare le impostazioni di intrattenimento e creare un look unico.

Una priorità chiave per il brand è l’inclusione e la tecnologia più intelligente per tutti, e l’ultimo progresso di Motorola in questo ambito è il nuovo supporto per le lingue indigene in pericolo. Con questo dispositivo, l’azienda annuncia l’arrivo della lingua Cherokee, che si aggiunge alle lingue dell’Amazzonia (Nheengatu) e del sud del Brasile (Kaingang).

Motorola è anche il primo a supportare Snapdragon Spaces XR Developer Platform. Se collegato agli occhiali intelligenti Lenovo A3 ThinkReality, gli sviluppatori sono in grado di creare un’esperienza immersiva quando si alimentano gli occhiali AR con il nuovo dispositivo Motorola Edge.

Stilo intelligente con precisione millimetrica

Con il nuovo Motorola Edge arriva un accessorio gradito: il primo stilo intelligente di Motorola con un folio adattabile. Lo stilo smart è perfetto per navigare, evidenziare, modificare o effettuare qualsiasi attività che richiede precisione millimetrica. Scegli tra un numero crescente di app — le preferite appaiono sullo schermo nel momento in cui la stilo viene estratto.

Il folio con lo stilo intelligente sarà venduto separatamente nelle prossime settimane, sul sito motorola.it.

Motorola Edge 30 Pro: disponibilità e prezzo

Il nuovo dispositivo motorola edge 30 pro è disponibile in Italia da oggi in due colori: Cosmos Blue e Stardust White, al prezzo di 849,90€.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di casa Motorola? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.