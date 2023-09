Modi: Johnny Depp sceglie Luisa Ranieri

Johnny Depp sceglie l’attrice italiana Luisa Ranieri nel biopic Modi; basato sulla storia di Amedeo Modigliani. Sotto la regia del noto attore hollywoodiano, vedrà protagonista Riccardo Scamarcio, assieme ad Al Pacino e a Pierre Niney

Sale sempre di più l’attesa per l‘ultimo progetto diretto dall’attore hollywoodiano Johnny Depp. Lasciatosi alle spalle le vicende giudiziarie che lo hanno visto tristemente protagonista; il noto attore ha deciso di cimentarsi dietro la macchina da presa con il biopic sul pittore Amedeo Modigliani, intitolato Modi.

Ma a catturare l’attenzione dell’occhio esperto, è stata la scelta per il ruolo femminile principale: la rinomata attrice italiana Luisa Ranieri. Recentemente apparsa nel film di gran successo È stata la mano di Dio diretto da Paolo Sorrentino; Luisa Ranieri si unisce ai nomi già confermati di Riccardo Scamarcio (impegnato nel ruolo di Amedeo Modigliani) assieme all’attore Al Pacino e Pierre Niney.

Modi: il ritorno alle regia di Johnny Depp

Dopo 25 anni di pausa dal suo debutto dietro la macchina da presa (avvenuto nel 1997 con Il coraggioso); Johnny Depp ha scelto di tornare alla regia, con un progetto impegnato e di grande valore artistico; ovvero, una biografia sul rinomato artista italiano Amedeo Modigliani. Intitolato Modi, vedrà come protagonista l’attore italiano Riccardo Scamarcio, affiancato dalla già citata dall’attrice italiana Luisa Ranieri nei panni di Rosalie. Luisa Ranieri amatissima dal grande pubblico italiano è stata accolta con grande calore, ricevendo un grande augurio anche da parte Andrea Iervolino, CEO del gruppo Ilbe:

Sono entusiasta di annunciare che al cast del nostro nuovo film su Modigliani si aggiunge Luisa Ranieri, una tra le attrici più talentuose che l’Italia possa vantare e che potrà sicuramente avere successo a livello internazionale

Basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo grazie a Jerzy e Mary Kromolowski; racconta la storia del famoso pittore e scultore Modigliani durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916. Definite come le 48 ore più turbolente e movimentate; il noto artista è in fuga dalla polizia per le strade e i bar della Parigi devastata dalla guerra. Sarà, però, l’incontro con il collezionista d’arte internazionale Gangnat a cambiargli la vita.

Stando ad alcune foto spopolate sul web, le riprese sono attualmente in corso nella città di Budapest.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.