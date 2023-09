Tineco FLOOR ONE S6, la nuova lavapavimenti di Tineco è sempre più smart

Che ne pensate del nuovo Tineco FLOOR ONE S6 ? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo a restare connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!

Il FLOOR ONE S6 è ora disponibile in Italia su Amazon al prezzo consigliato di 599 euro .

Da non trascurare, le spazzole del nuovo FLOOR ONE S6 sono facilmente e rapidamente pulibili, eliminando sia il fastidio di una fase di pulizia noiosa sia il rischio di formazione di muffa all’interno del dispositivo.

Inoltre, grazie alla modalità Ultra , il FLOOR ONE S6 elettrolizza l’acqua del rubinetto, permettendo una pulizia efficace senza la necessità di detergenti aggressivi. Questo dispositivo leggero , con soli 4,5 kg di peso , offre una notevole capacità di pulizia anche per angoli, battiscopa e aree difficili da raggiungere.

Il Tineco FLOOR ONE S6 è l’ideale per nuclei familiari con bambini piccoli e animali domestici, poiché offre una soluzione avanzata al posto del classico secchio e mocio: aspira e pulisce allo stesso tempo, affrontando con successo anche le macchie più persistenti causate da cibi e liquidi.

Tineco, noto per i suoi elettrodomestici intelligenti, introduce il suo più recente innovativo prodotto nel campo delle pulizie domestiche: il FLOOR ONE S6, una lavapavimenti pronta a cambiare il modo in cui puliamo

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.