Disney + : In arrivo la nuova serie true crime Only Murders in the Building

Dal 31 agosto su Disney + sezione Star Original, uscirà la nuova serie true crime Only Murders in the Building

I giovani protagonisti si troveranno quindi coinvolti in un delitto e dovranno utilizzare tutto il loro sapere per investigare, scoprire intrighi e segreti, non escludendo il fatto che il killer si potrebbe nascondere tra di loro.

La trama non è di certo originale ma la bellezza della serie risiede nella messa in scena ben strutturata, nella brillante recitazione degli attori e nella colonna sonora. “Only Murders in the Building” è un comedy drama divertente che mischia il genere giallo con il comico e ironizza sulla passione contemporanea per i crimini.