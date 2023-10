MCU: tutto pronto per avere il reboot de I Fantastici 4?

Finalmente abbiamo qualche dichiarazione da parte di Matt Shakman, regista del reboot de I Fantastici 4, che si dice molto ansioso di poter fare degli annunci ufficiali sul film. Tuttavia lo sciopero di attori e sceneggiatori non incoraggia su dichiarazioni ufficiali

Dopo diversi roumors sulla questione e indizi sparsi qua e là nei vari film dell’universo Marvel sembra che finalmente l’ingresso nell’MCU de I Fantastici 4 sia finalmente realtà. In una nuova intervista a Collider, infatti, il regista, Matt Shakman ha condiviso alcune novità relative alla produzione del reboot de I Fantastici 4. Infatti non bisogna ignorare le diverse voci che sono circolate sui papabili membri del cast. Shakman non si è sbilanciato nel fare specifici nomi, anche perché c’è da considerare che lo sciopero in corso di attori e sceneggiatori non ha dato la possibilità ai primi di proseguire con la stipulazione di contratti lavorativi. Infatti è improbabile avere un annuncio ufficiale prima che tale sciopero finisca. Ad ogni modo il regista è particolarmente ansioso di fare quest’annuncio.

Le parole del regista del reboot de I Fantastici 4

Le dichiarazioni del regista, nello specifico sono state:

Come ho detto, siamo nel bel mezzo di uno sciopero, e tengo le dita incrociate affinché ottengano un ottimo affare molto presto e si possa tornare a lavoro. Poi, una volta risolto il problema, ci sarà un piano di lavoro, ma non posso dire troppo. Ci sarà un annuncio prima o poi! So che Internet è molto entusiasta di scoprirlo, e io sono entusiasta di condividerlo. Semplicemente non posso ancora farlo.

L’uscita del futuro film de I Fantastici 4 è fissata per il 2 maggio 2025, tuttavia è una data ancora provvisoria, potrebbe sempre slittare per via dello sciopero in corso. E voi siete ansiosi di vedere un nuovo reboot de I Fantastici 4? Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

