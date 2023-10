Daredevil: Born Again, personaggi della serie svelati

Daredevil Born Again è stato già svelato tempo fa, ma ci sono nuovi aggiornamenti sui personaggi che potremo vedere nella nuova serie

La serie targata Netflix di Daredevil con Charlie Cox è entrata nel cuore di tutti i fan del personaggio, ottenendo un’incredibile successo e risalendo tra le migliori serie tv dedicate a un personaggio dei fumetti, per questo l’annuncio del ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchen nella nuova serie a lui dedicata ha fatto esaltare tutti, specialmente quando furono annunciati anche Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin e Jon Bernthal nei panni di Punisher, ma pare che non saranno gli unici volti noti a tornare.

Daredevil: Born Again, personaggi nuovi, storie nuove

Uno dei personaggi che abbiamo visto nella vecchia serie Netflix è infatti Vanessa Fisk, ma stavolta non sarà interpretata da Ayelet Zurer, bensì da Sandrine Holt. Ad affiancarla ci saranno Michael Gandolfini nei panni di Daniel Blade, Margarita Levieva in quelli di Heather Glenn e Arty Froushan invece vestirà i panni di Buck Cashman, ma c’è un nome in particolare che farà drizzare le orecchie ai fan più affezionati a Daredevil: Kirsten McDuffie, che dovrebbe essere un personaggio centrale nella nuova storia delle serie, molto legata a Matt Murdock. Sarà interpretata da Nikki M. James, il suo personaggio nei fumetti ricopre un ruolo fondamentale per una delle storie più intriganti dell’Uomo Senza Paura. Kirsten è un’assistente procuratrice che si innamora dell’avvocato e si trasferisce con lui quando l’identità di Daredevil viene svelata.

La coppia si lascia, ma lei aiuta Matt a far cadere le colpe di omicidio su di lui quando viene ingiustamente accusato. Questa potrebbe essere una storia molto interessante da vedere in Daredevil: Born Again. Secondo alcune indiscrezioni emerse quest’anno, la serie dovrebbe adattare la storia a fumetti di Mayor Fisk, dove Kingpin viene nominato sindaco di New York, causando non pochi problemi a Matt Murdock e agli eroi che operano nella città. La storia si conclude con Murdock che prende il posto di Fisk come sindaco dopo che quest’ultimo viene attaccato da La Mano. Da quel punto, vengono rilasciati 5 numeri della serie Mayor Murdock e subito dopo la serie The Death of Daredevil. Continuate ad aggiornarvi su tuttotek.it per possibili novità e vi ricordiamo che potete risparmiare sull’abbonamento annuale di Disney+ dove uscirà la serie.

