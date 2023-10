Margot Robbie e Ryan Gosling: insieme nel prequel di Ocean’s 11

Il grande duo del momento Margot Robbie e Ryan Gosling, tornano a lavorare assieme sul set del prequel di Ocean’s 11

Il duo cinematografico del momento Margot Robbie e Ryan Gosling, saranno presto immortalati ancora una volta insieme sul set. Difatti, dopo il grande successo ottenuto nel film diretto da Greta Gerwig; i due noti volti hollywoodiani saranno presto visibili nel prequel Ocean’s 11.

Un annuncio arrivato in grande stile (e in esclusiva)dallo stesso produttore Josey McNamara, marcando sulla possibilità di rendere più accattivante e goliardico il la futura pellicola. Ecco le sue parole:

Non posso dire molto, ma credo che stiamo solo cercando di fare bene al franchise. Non vedo l’ora che la gente lo sperimenti quando sarà pronto. Per quanto concerne la Robbie e Gosling, beh… che cosa dire…Loro sono semplicemente meravigliosi insieme. Tutto il mondo vuole vederli insieme in più progetti

Margot Robbie e Ryan Gosling: il duo accattivante nel prequel di Ocean’s 11

Sebbene ancora non siano stati resi noti dettagli sulla trama del prequel di Ocean’s 11, il produttore Josey McNamara ha dichiarato che potrebbe ambientarsi nella Monte Carlo nel 1962, mantenendo fede all’universo narrativi del franchise stesso. Progetto ancora in lavorazione, sarà realizzato con un budget molto più alto rispetto ai precedenti film tratti.

Alla regia troveremo impegnato Jay Roach, già conosciuto per aver diretto l’attrice Robbie nella pellicola del 2019 Bombshell – La voce dello scandalo. La sceneggiatura sarà invece scritta da Carrie Solomon, mentre tra i produttori esecutivi coinvolti vi saranno il sopracitato Josey McNamara, Gary Ross e Olivia Milc. Oltre i già citati attori Margot Robbie e Ryan Gosling, non sono stati resi noti ulteriori componenti del cast o una possibile data d’uscita.

