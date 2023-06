Jay Roach, regista del prequel Ocean’s Eleven, si è lasciato sfuggire alcuni dettagli sulla nuova produzione. Scopriamoli

Sembra proprio che da qualche mese, Jay Roach sia tornato al lavoro su un nuovo progetto: un prequel di Ocean’s Eleven. Si tratta di un nuovo film, derivante dalla trilogia originale del regista Steven Soderbergh, intitolati Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001), Ocean’s Twelve (2004), e Ocean’s Thirteen (2007). La nuova produzione vedrà tra i protagonisti una coppia cinematografica già consolidata, Margot Robbie e Ryan Gosling, che stanno per arrivare al cinema con il tanto chiacchierato film Barbie. Fino ad oggi la produzione del prequel si è svolta abbastanza nell’ombra; ora finalmente Roach ha deciso di farsi sfuggire qualche piccola news che possa anticipare ciò che vedremo. Ecco tutto ciò che sappiamo.

La trama | Ocean’s Eleven: ecco cosa sappiamo del prequel

In una recente intervista ad AP, il regista ha svelato alcuni particolari della trama del prequel. Ora sappiamo che la storia sarà ambientata a Montecarlo, nel 1962. Città celebre per il Gran Premio, sarà proprio questa manifestazione a fare da sfondo alle vicende narrate. Roach ha poi parlato di uno dei personaggi: un famoso magnate dei trasporti, possessore di un lussuoso yacht. Secondo Margot Robbie, possiamo riassumere questa avventura come “un’epica storia d’amore e d’avventura vecchio stile, travestita da film su una rapina“.

Non è facile dirvi di più, se non che si tratterà, secondo le parole del regista, di “un heist movie, ma molto simile a una storia d’amore“, ispirato da capolavori di Hitchcock, come Caccia al ladro e Notorious. Dalle prime anticipazioni si prospetta qualcosa di davvero fenomenale ed imperdibile, nonostante ci sia ancora molto da lavorare, visto che ancora non è stato stabilito un budget.

Una coppia collaudata

Come vi abbiamo anticipato, tra le poche cose che sappiamo riguardo questo nuovo prequel, c’è il ritorno di una coppia che ultimamente si sta molto affermando grazie al film Barbie, in uscita il 20 luglio. Stiamo ovviamente parlando di Margot Robbie e Ryan Gosling. Jay Roach, ben consapevole che il duo non passerà inosservato, ha già commentato la scelta, sostenendo che sia derivata dalla voglia del pubblico di vedere i due insieme ancora una volta. Ecco le sue parole:

Inizialmente, ci si chiedeva se sarebbe stato strano avere Margot e Ryan di nuovo insieme dopo Barbie. Ma credo che ci siano coppie che si vogliono vedere ancora e ancora. È un duo potente. C’è la suspense su questa riunione; si fideranno abbastanza l’uno dell’altro da fare squadra? Questo è romantico. Ecco perché Notorious è uno dei film più romantici che abbia mai visto, perché i due protagonisti non si fidano l’uno dell’altro, eppure sono costretti a farlo. Questo è il cuore di ciò che voglio fare.

Per ora non abbiamo altre informazioni da fornirvi, se non che le riprese inizieranno probabilmente il 30 giugno. Data solo presunta, visto che non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale. Sarà solo allora che potremmo avere notizie più certe, anche grazie alla possibilità di sbirciare qualche piccolo dettaglio dal set. In attesa di eventuali sviluppi, per ora vi salutiamo, anche se, sempre vigili nel captare altre news a riguardo.

