Mad Max: Fury Road, George Miller al lavoro su un nuovo prequel

George Miller ha condiviso alcuni dettagli su un nuovo prequel legato allo storico franchise post-apocalittico di Mad Max

Siamo in spasmodica attesa di vedere Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road in arrivo nelle sale a fine maggio dopo la presentazione in grande stile al Festival di Cannes. Tuttavia, potrebbe non essere l’ultima volta che sfrecceremo nelle desertiche strade del mondo post-apocalittico creato da George Miller.

Lo stesso regista della saga, infatti, ha reso noto durante un’intervista di avere in cantiere una nuova storia legata al franchise e che, a quanto pare, potrebbe riportare in auge il personaggio protagonista Max Rockatansky, interpretato da Mel Gibson nei primi tre film e da Tom Hardy in Fury Road.

Il possibile prequel di Mad Max: Fury Road

Durante le fasi di lavorazioni del reboot uscito nelle sale nel 2015, ha rivelato, è stato scritto molto per dare al personaggio una storia antecedente a quell’avventura:

Abbiamo scritto cosa succede a Max nell’anno prima. E quando ci avviciniamo alla fine di Furiosa, la cronologia, fondamentalmente, ci fa capire che Mad Max era in agguato da qualche parte, perché sappiamo cosa è successo.

Gli sceneggiatori, in sostanza, hanno ben chiaro dove fosse Mad Max nell’anno precedente e proprio questa potrebbe essere esplorata in un nuovo film:

Abbiamo un’intera storia a riguardo, che mi piacerebbe fare prima o poi, se ne avrò l’occasione. Ci stiamo certamente lavorando. Come ho detto, l’abbiamo scritto fondamentalmente come una novella e ora abbiamo la possibilità di trasformarlo in una sceneggiatura, lo faremo partire da lì.

Sulla vera identità di Max Rockatansky e sulla sua assenza in Furiosa si è speculato parecchio. Non è escluso a questo punto che lo stesso autore della saga voglia colmare anche questa lacuna e regalarci un nuovo grande film d’azione adrenalinica e sfrenata. Nel frattempo, aspettiamo di vedere Furiosa. Come noto, il personaggio sarà interpretato da Anya Taylor-Joy e la storia ambientata diversi anni prima gli eventi di Mad Max: Fury Road, dove secondo lo stesso regista rivedremo anche in un cameo il personaggio protagonista del franchise.

