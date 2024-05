Stellantis punta ad assumere ingegneri low cost per tagliare i costi

Il Gruppo Stellantis sta attuando una strategia di reclutamento incentrata sulla ricerca di ingegneri nei paesi dove i salari sono inferiori, come Marocco, India e Brasile, al fine di ridurre i costi del personale

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo automobilistico Stellantis mira a reclutare circa due terzi degli ingegneri in tutto il mondo con compensi intorno ai 50.000 euro all’anno per dipendente, rispetto alle cifre cinque volte superiori che pagherebbe a Parigi o Detroit al fine di ridurne i costi.

Questa strategia riflette la necessità di Stellantis di ridurre i costi del lavoro per affrontare il rallentamento della domanda di veicoli elettrici e la concorrenza sui prezzi nel mercato dei veicoli a batteria, al fine di rendere più accessibili i veicoli a zero emissioni per i consumatori. Gli ingegneri in paesi come Brasile e India possono percepire compensi fino al 20-30% in meno rispetto ai loro colleghi in occidente.

Nel frattempo, i numeri sulla produzione di Stellantis mostrano un solido rendimento nel primo quadrimestre del 2024, con oltre 30.000 veicoli venduti e una quota di mercato del 41,3%. Fiat Professional è il brand leader nel mercato dei veicoli commerciali, seguito da Citroën, Peugeot e Opel, che stanno registrando buoni risultati nei primi quattro mesi dell’anno.

Stellantis avvia la campagna di riduzione dei costi del personale

Il direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia, Gianluca Zampese, ha espresso ottimismo per il prosieguo dell’anno, sottolineando il rinnovamento della gamma di furgoni e l’arrivo di nuovi prodotti elettrici di seconda generazione, che consentiranno all’azienda di rimanere all’avanguardia nel fornire soluzioni innovative per le esigenze dei clienti. Stellantis non è l’unico gruppo automobilistico ad adottare questa strategia: altre aziende come Tesla, Volkswagen e Renault stanno ridimensionando la propria forza lavoro e trasferendo la produzione in luoghi con costi inferiori. Tuttavia, secondo la testata americana, Stellantis è al momento il più aggressivo nell’attuare questa strategia, con l’obiettivo di assumere circa due terzi dei suoi ingegneri nei paesi a basso costo nel lungo termine.

Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo agli effetti sulla produttività degli impianti, come evidenziato dai sindacati americani che segnalano problemi produttivi nell’impianto di Sterling Heights, in Michigan, a causa della mancanza di personale tecnico.

