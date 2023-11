Tramite comunicato stampa, I Wonder Pictures ha annunciato la sua partecipazione al 41esimo Torino Film Festival con ben 11 film: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

I Wonder Pictures è lieta di annunciare i propri film in programma al 41esimo Torino Film Festival, che si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre. Sarà presentato in concorso lungometraggi Linda e il Pollo di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, film d’animazione dolce e divertente per tutta la famiglia. Dopo un’immeritata punizione, Paulette vuole farsi perdonare da sua figlia Linda preparandole il pollo con i peperoni. Ma come si fa a comprare un pollo durante uno sciopero generale? Paulette e sua figlia si lanciano alla ricerca del delizioso volatile, imbarcandosi così in un’avventura che arriverà a coinvolgere l’intero quartiere.

Un Anno Difficile – Robot Dreams | I Wonder Pictures in concorso al Torino Film Festival con 11 film!

Ad aprire la selezione dei film Fuori Concorso il 25 novembre sarà Un Anno Difficile, la nuova irresistibile commedia dei registi di Quasi amici Olivier Nakache e Éric Toledano, con Pio Marmaï, Jonathan Cohen e Noémie Merlant. Albert e Bruno, due simpatici scrocconi sempre al verde, nel tentativo di imbucarsi a un aperitivo gratuito si trovano coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Tra inganni, maldestri sotterfugi e sgangherate azioni di protesta, per i due amici sarà forse l’occasione di redimersi e rimettere ordine nelle proprie vite. Il film sarà nelle sale italiane dal 30 novembre.

Sempre Fuori Concorso, potremo assistere all’esordio nel cinema d’animazione di Pablo Berger Robot Dreams, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità premiata ad Annecy. Dog vive a Manhattan e, stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot. Al ritmo della musica newyorkese degli anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda finché una sera d’estate Dog si trova costretto ad abbandonare Robot sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi?

Dal Locarno Film Festival…? | I Wonder Pictures in concorso al Torino Film Festival con 11 film!

Arrivano poi a Torino due film premiati allo scorso Locarno Film Festival. Il primo è il vincitore del Premio Speciale della Giuria del Concorso Internazionale Do Not Expect Too Much From The End Of The World di Radu Jude, tragicommedia dell’assurdo in due parti su lavoro, sfruttamento e rappresentazione del sé nel contemporaneo mondo digitale. Il secondo è Yannick (Premio Europa Cinemas Label a Locarno), la nuova follia di Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo), che a riguardo si limita a commentare:

Il 99% dei film è noioso. Questo non lo è.

Nel mezzo di una brutta performance teatrale, Yannick si alza dalla sua poltrona e interrompe lo spettacolo: non è più disposto a subire questa tortura, ora le cose si faranno a modo suo.

Nuclear Now – Augure | I Wonder Pictures in concorso al Torino Film Festival con 11 film!

Sabato 2 dicembre si svolgerà invece l’anteprima di Nuclear Now alla presenza di Oliver Stone, che terrà anche una masterclass. Nel film, grazie a un accesso senza precedenti all’industria nucleare in Francia, Russia e Stati Uniti, Stone esplora la possibilità per la comunità globale di superare sfide come il cambiamento climatico che, secondo gli esperti che il regista ha interpellato, potrebbe essere la chiave per garantire la sopravvivenza del pianeta di fronte all’emergenza del climate change.

La sezione competitiva Crazies, dedicata al cinema horror e fantastico, ospiterà tre anteprime targate I Wonder Pictures, che arrivano in Italia direttamente dal Festival di Cannes. Augure è il primo lungometraggio diretto da Baloji (rapper, mc e artista hip hop belga di origini congolesi), un film corale che segue le vicende di quattro persone accusate di stregoneria nell’Africa contemporanea. Nonostante le rispettive sfortune, i quattro troveranno il modo di aiutarsi e guidarsi l’un l’altro e sottrarsi al proprio destino.

Vincent Must Die – The Animal Kingdom | I Wonder Pictures in concorso al Torino Film Festival con 11 film!

Vincent Must Die di Stephan Castang è un film sorprendente e mozzafiato che cavalca la new wave del cinema horror francese. Vincent conduce una vita anonima e senza sorprese finché, d’un tratto, dei perfetti sconosciuti iniziano ad attaccarlo con intenti omicidi. Costretto alla fuga, l’uomo si ritrova così coinvolto suo malgrado in una spirale di violenza inspiegabile e del tutto fuori controllo.

The Animal Kingdom, presentato fuori concorso, è l’opera seconda di Thomas Cailley dopo il celebrato The Fighters – Addestramento di vita. In un mondo affetto da misteriose mutazioni che trasformano alcuni esseri umani in animali, François tenta di ritrovare sua moglie – scomparsa dopo aver manifestato i sintomi della mutazione – con l’aiuto del figlio sedicenne, Emile. L’impresa cambierà per sempre le vite di entrambi. Nel cast: Romain Duris, Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos.

Amateur Couple – Teemu Nikki | I Wonder Pictures in concorso al Torino Film Festival con 11 film!

Chiudono la selezione di film I Wonder Pictures al Torino Film Festival due cortometraggi, presentati nella sezione Spazio Italia. In concorso, Amateur Couple di Luca Mastrogiovanni e Ciro Zecca: una ragazza e un ragazzo sono completamente nudi, di fronte a una webcam. L’idea è di realizzare un porno e venderlo su Onlyfans, ma nel tentativo di girarlo la coppia si metterà a nudo in maniera molto diversa da quanto preventivato.

Fuori concorso, il nuovo corto di Teemu Nikki (Il cieco che voleva vedere Titanic, La morte è un problema dei vivi), Tuulikki. La madre di Tuulikki si rifiuta di perderla di vista, la chiude in casa e vuole controllare ogni aspetto della sua vita. Ma la ragazza non può accettare la prigionia e il fragile rapporto madre-figlia arriva presto a un punto di non ritorno.

E queste erano le 11 pellicole con cui I Wonder Pictures si presenterà al 41esimo Torino Film Festival! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

