The Fall Guy: ecco il trailer del nuovo film di Ryan Gosling

Ecco il primo trailer ufficiale italiano di The Fall Guy, con Ryan Gosling e Emily Blunt, dal regista regista di John Wick, Deadpool e Bullet Train

David Leitch torna al cinema con un nuovo scatenato action movie che racconta la storia di uno stuntman che si ritrova a indagare sul caso di una persona scomparsa. Il film arriverà nei nostri cinema il 29 febbraio 2024 e si intitola The Fall Guy. Il regista è ampiamente noto nel settore: ha esordito in coppia con Chad Stahelski con il primo John Wick e che poi ha lasciato la saga per dedicarsi a film come Atomica Bionda, Deadpool 2, Hobbs & Shaw e il recente Bullett Train. Nei panni del protagonista c’è Ryan Gosling, e al suo fianco ci sono Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham e Stephanie Hsu. Scritto da Drew Pearce, The Fall Guy è basato sulla serie tv americana degli anni Ottanta Professione pericolo, che venne ideata da Glen A. Larson e che vedeva Lee Majors nei panni del protagonista Colt Seavers.

Il trailer di The Fall Guy

Ispirata all’omonima serie tv degli anni ’80 creata da Glen Larson, The Fall Guy vede protagonista Ryan Gosling nel ruolo di Colt Seavers, uno stuntman ritiratosi dal lavoro dopo aver rischiato di essere ucciso durante le riprese di una scena. Jody Moreno, interpretata da Emily Blunt, è l’ex fidanzata di Colt e debutterà presto alla regia di un western sci-fi e ha bisogno dell’aiuto di Colt, perché il protagonista del suo film, il bel Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) è scomparso in circostanze misteriose.

Le prime immagini erano state mostrate al CinemaCon 2023, per volere di Universal Pictures, ma grazie al trailer abbiamo scoperto diversi dettagli sulla trama del film e su alcuni interessanti retroscena che riguardano il lavoro degli stuntmen nel cinema. Lo stesso regista, infatti, ha lavorato a lungo come controfigura e l’intenzione con cui ha realizzato il film è quella di omaggiare il lavoro dei professionisti che rischiano la vita sul set. Tutte le scene d’azione sono state, dunque, girate senza effetti speciali e coinvolgendo un gran numero di stuntman che hanno così dimostrato la loro bravura nel loro lavoro con acrobazie spettacolari.

