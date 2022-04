Lightyear – la vera storia di Buzz, di casa Pixar sarà presente al cinema, ma non a Cannes!

L ightyear, la vera storia di Buzz, della Pixar sarà presente al cinema ma non al festival di Cannes!

Lightyear – la vera storia di Buzz, immaginaria “origin story” del vero Buzz di Toy Story, sarà la prossima fatica di casa Pixar, delle voci per giunta davano per scontato che il film potesse uscire alla presentazione del festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio 2022, ma stando a Deadline queste voci sono infondati, non avendo riscontri con la realtà.

Il film, Lightyear – La vera storia di Buzz, non è previsto nella scaletta di Cannes, ma ciò non significa che non sia confermata la sua uscita nelle sale cinematografiche o che esso sia meno importante solo per questo motivo.

Lightyear: il suo ritorno al cinema

Come si è denotato dagli ultimi due lungometraggi di casa Pixar, di Buzz Lightyear, almeno nei paesi dove la piattaforma Disney+ è presente, vediamo che hanno saltato l’uscita cinematografica di Luca e Red. Di Enrico Casarosa e Domee Shi, diventate esclusive streaming di quello stesso servizio.

Il film, Lightyear – la vera storia di Buzz, è di Angus MacLane che si vedrà al cinema solo dal 15 giugno. Un vero e proprio ritorno per il Buzz, che tutti noi conosciamo, peccato però che esso, non sia più il nostro protagonista, la storia di fatti racconta le avventure del “vero” ranger spaziale.

Omonimo che avrebbe ispirato il giocattolo ricevuto in dono da Andy nel lontano 1995, quando proprio il primo Toy Story pixariano cambiò la storia del cinema.

Lo stesso Angnus McLane si era già occupato di quell’universo dirigendone il cortometraggio a sorpresa (2011) e lo speciale Toy Story of Terror (2013) e collaborando poi anche alla ricerca di Dory nel 2016.

Trailer ufficiale: Lightyear – la vera storia di Buzz

E voi, siete curiosi di vedere come sarà questo nuovo Buzz? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti

