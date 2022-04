Two sisters: arriva l’horror di Diego Carli tratto da una storia vera

Superstizione e stregoneria sono al centro di Two sisters, nuova pellicola horror firmata da Diego Carli: tutto ciò che c’è da sapere sul cortometraggio.

La caccia alle streghe rivive in Two Sisters, cortometraggio horror scritto e diretto da Diego Carli, che racconta fatti avvenuti realmente circa quattrocento anni fa nella zona dei Monti Lessini di Verona. Two sisters ha esordito durante il festival Giallo Berico di Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza, e ora è pronto a vivere il proprio percorso tra i festival dentro e fuori l’Italia: scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla pellicola.

Two sisters: alla scoperta dell’orrore della superstizione

Two sisters è la storia di due sorelle, come si evince dal titolo, che vengono accusate di stregoneria. Le due sono legate da uno strettissimo rapporto di amore, ma si trovano a dover compiere una scelta drammatica quando, inseguite da cinque uomini, si trovano a scappare nei boschi.

Il racconto prende vita nei pressi della Verona del XV secolo, quando la città era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia. Diego Carli si cimenta nell’analisi della mentalità popolare nel periodo di massima espansione dei processi per stregoneria, quando credenze e superstizione dominavano la quotidianità. L’ossessione per il “male” viene analizzata con un profondo solco psicologico, fino a risalire ai motivi per cui la paura delle streghe era così diffusa al tempo e perché queste donne erano considerate le responsabili di ogni sciagura.

Two Sisters: il cast e il lavoro di produzione

Le due protagoniste del cortometraggio sono Jenni Tatani e Marianna Caporali, a loro si aggiungono nel cast Alessandro Apostoli, Viviana Leoni, Samuele Ferri, Jordì Beltramo, Carlo Residori, Jordi Tambara, Mattia Cæsøns,Camilla Carli, Francesca Cavallo e Claudio Leoni.

Per realizzare Two Sisters, la produzione si è avvalsa di importanti fonti storiche per rendere il più accurato possibile il racconto. Oltre a testi incentrati sui processi per stregoneria del Tirolo e del Friuli, per la realizzazione del cortometraggio sono stati presi a riferimento il celebre I Diavoli di Ken Russel e altri lungometraggi incentrati sulla stregoneria come Häxan di Benjamin Christensen.

A coadiuvare nel lavoro il regista Diego Carli, ci sono stati Edoardo Olivieri, che ha collaborato nel montaggio, il responsabile della forografia Emiliano Verzé, Luigi Maria Mennella, Leonardo Landini, Camilla Carli e Choir Tenebrae che hanno firmato le musiche e Sofia Molinaro, Jessica Bellaria, Anna Penazzo e Camilla Carli che hanno curato trucco ed effetti speciali.

