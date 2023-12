A grande sorpresa, hanno annunciato il remake dell’anime di One Piece, dopo venticinque anni dall’uscita dell’anime originale mandato in onda nel 1999 e inizierà dall’arco narrativo dell’Est Blu, il primo della storia di One Piece

Nessuno se l’aspettava, ma a quanto pare è successo davvero, dopo l’adattamento live action di Netflix, l’anime di One Piece avrà un remake. Questo è stato annunciato al panel di One Piece all’evento del Jump Festa 2024, dove gli animatori del Wit Studio hanno parlato con entusiasmo del nuovo lavoro a cui stanno lavorando, rivelando di ripartire direttamente dall’inizio, quando Monkey D. Luffy incontra il pirata gentiluomo Shanks, colui che ha ispirato il giovane a diventare un pirata. Per l’occasione, hanno già presentato un teaser del remake.

Teaser trailer del remake dell’anime di One Piece

Il presidente dei Wit Studios George Wada ha scritto un messaggio riguardo al rilascio del teaser trailer del remake dell’anime di One Piece. Ha espresso tutto il suo entusiasmo riguardo al progetto e invita tutti gli animatori colleghi da tutto il mondo ad unirsi allo staff per contribuire alla creazione del remake. L’annuncio ha anche specificato che il remake sarà distribuito da Netflix e il remake avrà il titolo di The One Piece, creando così un contrasto con l’opera originale. Purtroppo, però, non sappiamo ancora nulla su date, cast e altri animatori che parteciperanno al progetto. La versione originale dell’arco narrativo East Blue è già disponibile su Chruncyroll, la piattaforma ci invita a guardare quello mentre attendiamo di rivederlo in formato remake.

C’era forse bisogno di un remake, considerando che l’opera originale sta ancora andando avanti? Probabilmente no, ma la curiosità c’è. I primi episodi dell’anime sono molto vecchi e gli anni si notano, per questo un remake delle prime saghe almeno potrebbe essere molto interessante da vedere. Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news provenienti dal mondo del cinema, delle serie tv e degli anime.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.