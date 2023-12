Arriva finalmente la conferma direttamente da Amazon Prime Video: Good Omens avrà una terza stagione, ma sarà l’ultima della serie, dove Azraphel e Crowley arriveranno alla fine della storia

Dopo i vari rumor arrivati dagli insider, Amazon Prime Video ha annunciato finalmente la notizia che tutti aspettavamo: Good Omens avrà una terza stagione, che tuttavia sarà l’ultima. Se infatti la prima e la seconda stagione riprendevano le vicende dell’opera originale di Neil Gaiman, la terza stagione si baserà su una vecchia conversazione tra lui e il compianto Terry Pratchett su cosa sarebbe accaduto ai personaggi dopo gli eventi del loro romanzo best-seller.

Cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione di Good Omens

Proprio a proposito dell’annuncio della terza e ultima stagione, l’head of television degli Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, si è espresso riguardo al potenziale dell’adattamento in live action del romanzo di Good Omens.

Good Omens ha tutte le caratteristiche di una commedia intelligente, spiritosa e divertente che non solo ha avuto successo su Amazon Prime Video, ma che ha anche reso la moralità divertente grazie alla creatività di Neil e Terry.

Ovviamente non ci è dato ancora sapere nulla sulla trama, ma Vernon Sanders ha assicurato noi fan della serie che la terza stagione avrà la stessa identica energia delle prime due stagioni che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare durante il corso degli anni. Neil Gaiman ha inoltre aggiunto:

Sono molto felice di poter finalmente giungere alla conclusione della storia che io e Terry avevamo progettato nel 1989 e nel 2006. Terry era convinto che se avessimo realizzato la serie di Good Omens, avremmo potuto raccontare la storia fino alla fine. La prima stagione era concentrata sull’evitare l’Apocalisse, su profezie pericolose e sulla fine del mondo. La seconda stagione è stata dolce e delicata, anche se avrebbe potuto finire meno felicemente di quanto un angelo e un demone avrebbero potuto sperare. Ora, nella terza stagione, affronteremo ancora una volta la fine del mondo. I piani per l’Apocalisse stanno andando male. Solo Crowley e Azraphel, lavorando insieme, possono sperare di rimettere le cose a posto. E non si parlano.

A parlare della terza stagione di Good Omens si è unito anche il produttore esecutivo Rob Wilkins, rivelando di essere molto lieto di poter tornare a lavorare con l’ultima stagione, dopo che Crowley e Azraphel ci hanno spezzato il cuore nel finale della seconda. Sarà una vera gioia rivedere il dinamico duo formato da David Tennant e Michael Sheen riunirsi per affrontare l’Apocalisse. L’unica cosa di cui si dispiace è che Terry Pratchett non possa vedere la terza stagione e quindi assistere alla conclusione della storia che aveva iniziato tempo fa con il suo collega e amico Neil Gaiman. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.