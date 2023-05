La Sirenetta: Disney rivela l’identità dei doppiatori

Disney ha appena svelato chi saranno i doppiatori e le doppiatrici italiane dell’imminente remake de La Sirenetta: scopriamole insieme!

Manca sempre meno all’uscita della versione live-action de La Sirenetta, remake del classico dell’animazione Disney, diretto da Rob Mashall e con protagonista Halle Bailey. Negli ultimi giorni Disney ha svelato l’identità delle doppiatrici di Ariel e Ursula nella versione italiana.

Dopo l’annuncio di Mahmood come doppiatore di Sebastian, il consigliere di Re Tritone (Javier Bardem) e fedele compagno di Ariel, è il turno di svelare chi darà la voce italiana alle due principali figure della pellicola, Ariel e Ursula (Melissa McCarthy). A doppiare la sirenetta saranno Yana_C per le parti cantate e Sara Labidi (doppiatrice anche di Arya Stark in GOT e di Kamala Khan in Ms Marvel) per i dialoghi, mentre la malvagia strega del mare avrà la voce di un volto molto noto ai fan del film del 1989.

La Sirenetta: le voci del film nella lista dei doppiatori

Infatti, Disney ha annunciato che a doppiare l’antagonista del film sarà Simona Patitucci, che aveva doppiato Ariel nel cartoon. Le doppiatrici sono state protagoniste di un meraviglioso shooting fotografico realizzato a Villa Borromeo e Yana_C ha mostrato le sue doti canore interpretando la canzone “Parte del tuo mondo” in italiano, in una breve clip distribuita da Disney. Dopo aver apprezzato la voce originale di Halle Bailey, finalmente, anche i fan italiani possono ascoltare la versione doppiata di una delle più celebri canzoni del film. L’intera colonna sonora del live-action sarà disponibile dal 19 maggio 2023.

La Sirenetta arriverà al cinema il 24 maggio e racconterà, con una sensibilità più moderna, la storia della sirenetta Ariel, desiderosa di conoscere il mondo degli umani. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato Alan Menken, i testi sono di Howard Ashman, ma al team si è aggiunto anche Lin-Manuel Miranda, già dietro i successi di alcuni degli film Disney, come Encanto. Non ci resta, quindi, che attendere il 24 maggio per poterci tuffare in questa nuova avventura targata Disney e riscoprire la magia di uno dei più amati film d’animazione di sempre.

