Horizon Zero Dawn: remake per PS5 al centro di un rumor

Prima ancora del tramonto all’orizzonte l’alba potrebbe tornare a risplendere su PS5: la speculazione parla del remake di Horizon Zero Dawn

Sta serpeggiando in queste ore un rumor a cui la stampa di settore ha dedicato con zelo il suo tam tam: i recenti remake di (quasi) altrettanto recenti titoli di casa Sony stanno per appendere un altro fiocco azzurro su PS5, e in questo caso il gioco interessato sarebbe Horizon Zero Dawn. Parleremo, naturalmente, al condizionale con la stessa prudenza che consigliamo a voi. Questa nuova versione del capolavoro del 2017 targato Guerrilla Games riporterebbe la grafica al pari del sequel uscito quest’anno, Forbidden West. Con le migliorie visive ci aspettano anche le varie opzioni di accessibilità del caso.

Remake di Horizon Zero Dawn: tornerà l’alba sull’ovest proibito di PS5?

Come abbiamo avuto modo di constatare nel nostro incipit, quello di Horizon Zero Dawn non sarebbe certo il primo remake su PS5. L’ondata dei remaster include anche Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima, Uncharted 4 e, naturalmente, The Last of Us. La versione PC uscita nel 2020 ha dato al titolo di Guerrilla Games un framerate più stabile, ma riutilizzando perlopiù feature ed assetti già visti nell’originale su PS4. Il medesimo rumor asserisce che il team di sviluppo fosse al lavoro con un’esperienza multiplayer per PS5 e PC, il che fa eco ad altro chiacchiericcio già sentito in rete l’anno scorso.

Rumor: a Horizon: Zero Dawn remaster/remake is in the works for PS5 Original report by MP1SThttps://t.co/P4bL1ayuZZ Corroborated by VGChttps://t.co/pXFGF1xwQG pic.twitter.com/amyrV8at3G — Nibel (@Nibellion) October 2, 2022

A quanto pare, estendere la propria visione oltre al semplice single player era un obiettivo da tempo prefissato dai ragazzi di Guerrilla Games. Il co-op, stando alle medesime fonti, avrebbe dovuto fare capolino persino nel primo Horizon (con scontri in stile Monster Hunter nelle bozze di Zero Dawn trapelate online nel 2014), per poi non andare oltre il brainstorming iniziale nemmeno in Forbidden West. Sony intende fare pressioni per il modello di business dei titoli live service, con non meno di 12 giochi pianificati entro metà 2026. Non a caso, di recente Guerrilla ha assunto Simon Larouche, game designer con anni di esperienza nel multiplayer (Rainbow Six: Siege, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Killzone 2).

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il rumor è attendibile?