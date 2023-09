La casa dei fantasmi: rivelata la data d’uscita su Disney+

Durante il D23 Expo, è stata rivelata la data d’uscita de La casa dei fantasmi su Disney+: scopriamo quando l’horror comedy dal cast stellare sarà disponibile in streaming

La casa dei fantasmi ha trasposto sul grande schermo la celebre attrazione dei parchi a tema Disney, ottenendo tuttavia un risultato abbastanza deludente al botteghino. Durante il D23 Expo, gli Studios hanno però annunciato che il lungometraggio arriverà in streaming, su Disney+, già a partire dal 4 ottobre 2023. Una data piuttosto ravvicinata rispetto al debutto nelle sale cinematografiche, avvenuta il 28 luglio negli Stati Uniti e il 23 agosto in Italia (insieme a Oppenheimer), che cercherà di risollevare le sorti del progetto in tempo per Halloween.

Rivisitazione dell’omonima commedia horror con Eddie Murphy, La casa dei fantasmi segue la vicenda di una madre single, Gabbie, e di suo figlio, che si trasferiscono in una casa da sogno, pagata ad un prezzo stracciato. Ben presto, però, i due protagonisti si renderanno conto che la casa è infestata da alcuni bizzarri fantasmi, che si risvegliano ogni giorno a mezzanotte. Per evitare di rimanere bloccati nell’abitazione per sempre, Gabbie e suo figlio si rivolgono quindi ad una squadra di esperti del paranormale: un prete, una sensitiva, un ex investigatore e un professore di storia. La missione, però, si rivelerà più difficile del previsto. A

dar vita a questa storia spaventosa troviamo un cast stellare formato da Rosario Dawson, Winona Ryder, Owen Wilson, Lakeith Stainfield, Danny De Vito, Tiffany Hiddish, Chase Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis e Jared Leto, interpreti rispettivamente degli spiriti Madame Leota ed Alistair Crump / Fantasma della Cappelliera, due fra i personaggi più amati dell’attrazione di Disneyland. Come accennato, Disney ha deciso di rilasciare la pellicola in streaming nel tentativo di renderla un successo commerciale almeno in ambito “domestico”, come già accaduto con altri titoli, ad esempio il piccolo cult del genere horror comedy Hocus Pocus, che ha ottenuto un sequel a circa trent’anni dal suo rilascio.

