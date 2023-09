Recensione EcoFlow Delta 2 Max: la centrale elettrica portatile d’eccellenza

In questa dettagliata recensione del EcoFlow Delta 2 Max, esamineremo da vicino le sue caratteristiche e prestazioni

Con l’aggiornamento alle celle di litio ferro fosfato, il Delta 2 Max promette una durata della batteria eccezionale e molte altre funzionalità interessanti.

Scopri tutto ciò che c’è da sapere su questa centrale elettrica avanzata.

Ciclo di vita della batteria | Recensione EcoFlow Delta 2 Max

Prima dell’introduzione del Delta 2 Max, la Delta originale da 1.000 Wh richiedeva 800 cicli di ricarica completa prima che la capacità della batteria scendesse al 80%.

Questo ciclo di vita è simile a quello delle batterie dei comuni laptop o telefoni cellulari.

Tuttavia, è improbabile che la maggior parte degli utenti utilizzi una centrale elettrica portatile in questo modo, a meno che non si trovi costantemente fuori dalla rete.

Con il passaggio alle celle di litio ferro fosfato, il Delta 2 Max offre una durata della batteria molto più lunga, con la possibilità di fino a 3.000 cicli di ricarica completa.

Questa caratteristica è estremamente interessante per coloro che prevedono un utilizzo intensivo.

Utilizzo come gruppo di continuità | Recensione EcoFlow Delta 2 Max

L’eccezionale numero di cicli di ricarica del Delta 2 Max lo rende una possibile opzione come gruppo di continuità per PC o altre apparecchiature sensibili all’interruzione di corrente.

Tuttavia, è importante notare che il Delta 2 Max impiega 30 millisecondi per subentrare una volta interrotta l’alimentazione, il che potrebbe non essere sufficientemente veloce per la maggior parte dei PC desktop.

Questo potrebbe non essere un problema per i laptop e dispositivi come ventilatori o frigoriferi, ma potrebbe non essere adatto a tutti gli scopi.

Ovviamente escluso questo utilizzo ottimale, rimangono a corredo tutte le altre funzioni domestiche.

In caso di black out potrete collegare praticamente qualsiasi cosa di uso domestico.

Il cibo in frigorifero rimarrebbe in salvo per molte ore (circa 14) e avremmo la possibilità di continuare ad asciugare i nostri capelli anche se il nostro contatore ci ha momentaneamente abbandonato.

Design, porte e connessioni | Recensione EcoFlow Delta 2 Max

Il design esterno del Delta 2 Max è simile al modello originale, con maniglie robuste per il trasporto. Le porte di ricarica CA e solare sono state spostate dalla parte laterale all’area posteriore dell’unità.

Le porte solari utilizzano un connettore XT60, che consente il collegamento di pannelli solari aftermarket. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla tensione dei pannelli solari, che dovrebbe rimanere al di sotto del limite di 500 watt del Delta 2 Max.

La ricarica tramite energia solare è una grande opzione, ma le giornate nuvolose possono complicare il processo di ricarica.

Per una ricarica più rapida, è possibile collegare il Delta 2 Max a una presa di corrente funzionante, e può caricare fino a 2.048Wh, riportando la batteria al 100% in circa un’ora e 20 minuti e ricarica fino all’80% in soli 40 minuti circa.

Il Delta 2 Max offre una varietà di porte e connessioni. La porta XT60 può essere utilizzata per la ricarica in corrente continua in auto.

È importante notare che alcuni dispositivi potrebbero richiedere una tensione di 13,6-14 volt, che potrebbe non essere supportata dalla porta CC del Delta 2 Max.

Sul fronte, ci sono quattro porte USB-A e due porte USB-C, con quest’ultime in grado di caricare laptop USB-C fino a 100 watt. Due delle porte USB-A sono standard da 5 watt, mentre le altre due supportano velocità di ricarica avanzate.

Applicazione e connettività

Il Delta 2 Max supporta dispositivi Android e iOS attraverso un’applicazione che consente il monitoraggio a distanza via Internet o tramite Wi-Fi Direct.

L’app EcoFlow offre funzionalità come la regolazione delle velocità di carica, il timer di spegnimento e il monitoraggio delle velocità di scarica e carica.

Tuttavia, alcune stime del tempo di funzionamento in tempo reale potrebbero non essere completamente accurate.

Chi dovrebbe acquistare questo EcoFlow Delta 2 Max?

In sintesi, l’EcoFlow Delta 2 Max offre una velocità di carica eccezionale in modalità AC, una buona efficienza e la possibilità di espandere la capacità.

Il passaggio alle celle di litio ferro fosfato migliora notevolmente la durata della batteria, rendendo questo dispositivo molto interessante per chi cerca una centrale elettrica affidabile e potente.

La garanzia di 5 anni è un ulteriore vantaggio. L’unico svantaggio è il rumore della ventola, che speriamo venga risolto con un aggiornamento futuro. Con un prezzo competitivo di 2100 euro circa, il Delta 2 Max è una delle migliori scelte per una centrale elettrica avanzata con una vasta gamma di funzionalità.

L’EcoFlow Delta 2 Max è adatto a una vasta gamma di situazioni e persone, tra cui campeggiatori, proprietari di veicoli ricreazionali, situazioni di emergenza, lavoratori mobili, amanti delle attività all’aperto, uso domestico e viaggiatori. È una centrale elettrica portatile avanzata con prestazioni eccezionali.

È possibile acquistare EcoFlow Delta 2 Max sul sito di Unieuro, sul sito ufficiale oppure su Amazon attraverso il Box qui sotto.