Atom Controller: ufficialmente in arrivo su iPhone!

Turtle Beach ha annunciato che il prossimo mese Atom Mobile Game Controller sarà disponibile per gli utenti iPhone

L’Atom controller è un controller da mobile gaming compatto e portatile con un design unico a due pezzi. I due moduli ergonomici dell’Atom si adattano a tutti i modelli di iPhone 14, 13, 12 e 11 di Apple e i morsetti a molla regolabili assicurano che non sia necessario rimuovere le custodie del telefono. Quando si gioca con un iPhone collocato al centro, i due moduli Atom Controller comunicano tra loro in modalità wireless utilizzando il collegamento wireless proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz. Il Bluetooth a bassa latenza si connette senza lag agli iPhone durante il cloud gaming su Apple Arcade, Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora. Quando è il momento di riporre il dispositivo, i due moduli Atom si combinano magneticamente per entrare facilmente nella custodia inclusa e in una tasca.

Atom Controller: disponibilità

Il nuovo Atom Mobile Game Controller per iOS è disponibile in una splendida colorazione blu cobalto. L’Atom Controller per Android, lanciato in precedenza, è disponibile in una versione nero/giallo con il pulsante Xbox Guide e un abbonamento gratuito di un mese a Xbox Game Pass Ultimate, oltre a versioni separate nero/ciano e rosso. L’Atom Mobile Game Controller per iOS sarà disponibile l’11 settembre 2023 ed è già disponibile per il pre-ordine sul sito ufficiale e presso retailer selezionati al prezzo suggerito di € 89,99.

Il nostro Atom Controller per iOS offre controlli di precisione che risulteranno fantastici nelle mani dei giocatori su iPhone e il suo esclusivo design magnetico lo rende facile da trasportare quando i giocatori sono in movimento.

– Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales presso Turtle Beach Corporation.

L’Atom Controller offre una sensazione di familiarità con i controller delle console ai giocatori mobile, grazie alle impugnature ergonomiche che mantengono le mani rilassate e comode per ore. L’affidabile batteria da 20 ore si ricarica in poco più di due ore e l’app Atom Controller per iOS, di prossima uscita, consentirà ai giocatori di configurare ulteriori funzioni e di cercare nuovi giochi.

Atom Controller: caratteristiche principali

Compatto e comodo : Si collega magneticamente in una forma compatta e comoda per essere riposto nella custodia inclusa o in una tasca. Inoltre, la forma ergonomica dell’impugnatura e i comandi in stile console offrono un’esperienza familiare ai giocatori mobile.

: Si collega magneticamente in una forma compatta e comoda per essere riposto nella custodia inclusa o in una tasca. Inoltre, la forma ergonomica dell’impugnatura e i comandi in stile console offrono un’esperienza familiare ai giocatori mobile. Connettività a bassa latenza : Si connette senza ritardi ai dispositivi iPhone tramite Bluetooth a bassa latenza, mentre i due moduli indipendenti si connettono tra loro utilizzando il collegamento wireless a 2,4 GHz proprietario di Turtle Beach.

: Si connette senza ritardi ai dispositivi iPhone tramite Bluetooth a bassa latenza, mentre i due moduli indipendenti si connettono tra loro utilizzando il collegamento wireless a 2,4 GHz proprietario di Turtle Beach. Costruito per il cloud gaming : Porta l’esperienza della console in viaggio e gioca con i giochi mobile più noti sul cloud utilizzando Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora.

: Porta l’esperienza della console in viaggio e gioca con i giochi mobile più noti sul cloud utilizzando Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora. Controlli a livello di console : Dotato di stick per il pollice a grandezza naturale, D-Pad, bumper, grilletti e pulsanti ABXY, oltre a pulsanti di visualizzazione e menu per controlli precisi e reattivi su qualsiasi titolo in streaming su cloud.

: Dotato di stick per il pollice a grandezza naturale, D-Pad, bumper, grilletti e pulsanti ABXY, oltre a pulsanti di visualizzazione e menu per controlli precisi e reattivi su qualsiasi titolo in streaming su cloud. Regolabile in base al tuo iPhone : Si adatta a tutti i modelli di iPhone 11 e successivi grazie ai morsetti integrati e ai gommini inclusi. Si adatta anche alla maggior parte degli iPhone con custodie sottili.

: Si adatta a tutti i modelli di iPhone 11 e successivi grazie ai morsetti integrati e ai gommini inclusi. Si adatta anche alla maggior parte degli iPhone con custodie sottili. Più gioco, meno ricarica : Ogni modulo controller è alimentato da una propria batteria, che garantisce un’autonomia totale di 20 ore con una singola carica. Si ricarica in sole 2,5 ore con il cavo USB-C in dotazione.

: Ogni modulo controller è alimentato da una propria batteria, che garantisce un’autonomia totale di 20 ore con una singola carica. Si ricarica in sole 2,5 ore con il cavo USB-C in dotazione. Design ergonomico : Una forma comoda con i comandi familiari della console mantiene le mani confortevoli durante le lunghe sessioni di gioco.

: Una forma comoda con i comandi familiari della console mantiene le mani confortevoli durante le lunghe sessioni di gioco. App Atom Companion: Scarica dall’App Store l’app companion di Atom Controller per configurare ulteriori funzioni, scoprire nuovi giochi e aggiornare il firmware.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).