FIFA 23: presentati i candidati per il TOTY!

EA Sports ha annunciato le nomination valide per il TOTY di FIFA 23, tra i candidati alla Squadra dell’anno figurano 100 tra i più fenomenali giocatori del 2022, scopriamoli insieme

L’elenco ufficiale dei candidati per il TOTY di FIFA 23 è stato pubblicato da EA Sports. I fan potranno dire la loro su chi merita un posto nel prestigioso TOTY XI di FIFA 23. La rosa comprende una varietà di giocatori di tutte le squadre, tra cui nomi noti come i vincitori del Pallone d’oro Luka Modrić, Karim Benzema e Lionel Messi, ma anche giovani stelle come Jude Bellingham, Bukayo Saka e Aurelien Tchouameni.

FIFA 23: ecco i candidati al TOTY!

Oltre ai calciatori citati nel paragrafo precedente sono presenti nella lista dei candidati al TOTY di FIFA 23 anche i giocatori che sono emersi come stelle per il loro Paese nella Coppa del Mondo 2022 sono stati inseriti nella lista, tra questi il portiere marocchino Yassine Bounou e il centrocampista Sofyan Amrabat. Di seguito la lista completa:

PORTIERI

Thibaut Courtois

Gregor Kobel

Mike Maignan

Alisson

Ederson

Wojciech Szczęsny

Kevin Trapp

Yassine Bounou

Hugo Lloris

Emiliano Martínez

DIFENSORI

Marcos Acuña

Marquinhos

Cristiano Biraghi

João Cancelo

Jonathan Clauss

Thiago Silva

Alphonso Davies

Jeremie Frimpong

Éder Militão

Rúben Dias

Grimaldo

Achraf Hakimi

Theo Hernández

Reece James

Kalidou Koulibaly

Nicolás Otamendi

Gleison Bremer

Niklas Süle

Fikayo Tomori

Kieran Trippier

Virgil van Dijk

Joško Gvardiol

Jules Koundé

Cristian Romero

Dayot Upamecano

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella

Jude Bellingham

Steven Berghuis

Marcelo Brozović

Bernardo Silva

Kevin De Bruyne

Moussa Diaby

Nabil Fekir

Seko Fofana

Pedri

Vincenzo Grifo

Rodri

Daichi Kamada

Joshua Kimmich

Filip Kostić

Toni Kroos

Merino

Sergej Milinković-Savić

Luka Modrić

Martin Ødegaard

Parejo

Lorenzo Pellegrini

Declan Rice

Bukayo Saka

Aurélien Tchouaméni

Sandro Tonali

Federico Valverde

Casemiro

Sofyan Amrabat

Bruno Fernandes

Ritsu Doan

Enzo Fernández

Ivan Perišić

Adrian Rabiot

ATTACCANTI

Iago Aspas

Wissam Ben Yedder

Karim Benzema

Rafael Leão

Neymar Jr.

Vinicius Jr.

Ousmane Dembélé

João Félix

Gabriel Jesus

Phil Foden

Cody Gakpo

Erling Haaland

Borja Iglesias

Ciro Immobile

Harry Kane

Randal Kolo Muani

Dejan Kulusevski

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Christopher Nkunku

Darwin Núñez

Victor Osimhen

Mohammed Salah

Heung Min Son

Martin Terrier

Dušan Vlahović

Olivier Giroud

Antoine Griezmann

Le votazioni iniziano oggi, 10 gennaio, alle 17:00 CET e si chiudono martedì 17 gennaio alle 8:59 CET, quindi prendetevi il tempo per valutare chi ritenete meritevole di far parte della rosa finale, che sarà svelata giovedì 19 gennaio.

