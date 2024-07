CoD Modern Warfare 3: il gioco sbarca su Game Pass oggi stesso

L’attesa conferma è giunta tempestivamente: CoD Modern Warfare 3 è su Game Pass, e non mancherà nessuna delle varie modalità di gioco

A partire da oggi, gli iscritti a Game Pass (sia esso su Xbox o PC) potranno aggiungere al già ricco catalogo anche CoD Modern Warfare 3. L’ultimo dei Call of Duty, come anticipato dallo spesso lungimirante Tom Henderson, sarà anche il secondo titolo di Activision Blizzard ad unirsi alla libreria degli abbonati in seguito a Diablo IV. Il pacchetto completo comprende il gioco, la campagna in single player, la modalità multiplayer e la PvE in co-op in cui affrontare le orde di zombi. Sappiamo che Call of Duty: Black Ops 6 non aspetterà un solo minuto dopo il day one, ma l’annuncio formale per il predecessore è giunto solo oggi. Potete trovare il post qui sotto.

A noi suona bene: @CallofDuty: Modern Warfare III dal 24 luglio. pic.twitter.com/eeNBVuy9tC — XboxItalia (@XboxItalia) July 23, 2024

La conferma di Game Pass per CoD Modern Warfare 3

L’arrivo di CoD Modern Warfare 3 giunge con tempismo sospettosamente impeccabile, in vista di un ormai famigerato aumento del prezzario di Game Pass. La commissione federale americana, dopo aver tentato in passato di impedire l’acquisizione di Activision, ha criticato lo squilibrio volontario tra qualità e prezzo, suscitando una risposta priva di sbilanciamenti da parte di Microsoft. Nel contesto della serie, questo capitolo non ha fatto particolare scalpore tra critica e fan, cercando di smussare i propri angoli tramite il supporto post-lancio. Resta da vedere, anche su questo fronte (metaforico e non), cosa riserverà il gigante di giada agli appassionati della saga militaristica. Dita (sul grilletto) incrociate.

Ora sta a voi dirci la vostra: fate parte dei fan esistenti? O intendete approfittare di questa occasione per provare Call of Duty per la prima volta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.