Joker 2: un budget stellare per il sequel del cinecomic

Joker 2 o Joker: Folie à Deux: la Warner Bros stanzia un budget stellare per il sequel del famoso cinecomic

E’ ancora presto per poter vedere Joker 2 o Joker: Folie à Deux nei cinema nostrani, però la Warner in questi giorni ci sta dando tante nuove informazioni. Sappiamo che non potrà sostenere questi ritmi, visto che il sequel di uno dei più celebri cinecomic del mondo arriverà nelle sale nel 2024. Però, ci ha dato un’altra ulteriore news: La casa di produzione Warner Bros ha stanziato un budget stellare per il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

La domanda che ci poniamo tutti è questa, adesso: e i costi come li sostengono? La risposta è stata semplice e diretta: tagliando in altri progetti!

Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ci ha fornito la Warner Bros.

Il budget di Joker 2

Sappiamo che il film uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 4 ottobre 2024. Sappiamo qualche notizia sulla trama, sui personaggi e sul cast, con l’entrata in scena della più che nota Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Adesso, sappiamo qualcosa di più anche sul budget di Joker 2. Variety ci informa che Joker: Folie à Deux costerà più del doppio di Joker, per cui è stata stanziata una cifra compresa fra i 55 e i 70 milioni di dollari. Il sequel del cinecomic con Joaquin Phoenix che si è portato a casa due Oscar avrà un budget di ben 150 milioni di dollari!

Una bella cifra, non vi pare?

Sempre Variety scrive che questa cifra astronomica servirà per il salario di Phoenix e del regista e sceneggiatore Todd Phillips, ma di certo anche Lady Gaga pretenderà la sua parte.

Inoltre, essendo il film un musical, ci saranno numeri di ballo che richiederanno coreografie complesse e favolose scenografie. Insomma, visto che la posta in gioco è alta, tanto vale investire il più possibile.

Noi pensiamo che sia meglio così, che la Warner continui a coccolarci con notizie di questo tipo, visto le tristi news di questi ultimi giorni. Dopo la cancellazione di Batgirl, di cui siamo molto dispiaciuti, non sappiamo nemmeno che fine farà The Flash. Ezra Miller non sta facendo il bene del cinecomic, quindi è giusto ritagliarci uno spazio per sognare con Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Joker 2.

Joker

Vincitore dunque di due Academy Award (per il miglior attore protagonista e la migliore colonna sonora), Joker ha incassato in tutto il mondo circa 1 miliardo di dollari. Il film è piaciuto molto al pubblico, che si riverserà ancora più numeroso in sala per godersi il seguito. Ciò significa forse che Joker 2 raddoppierà il guadagno del primo film? Non ci sentiamo di escluderlo.

Per altre notizie succose non resta che rimanere sintonizzati sui nostri canali. Stay tuned!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.