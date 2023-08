Italia’s Got Talent è disponibile su Disney+

Per la tredicesima edizione Italia’s Got Talent si sposta sulla piattaforma di streaming Disney+, con una squadra rinnovata

Nel continuo processo di trasformazione dell’intrattenimento generato dall’avvento dello streaming, le piattaforme stanno via via rimpiazzando le emittenti su antenna. Con Italia’s Got Talent, per la prima volta in Europa, un talent show arriva online dando vita a una fruizione nuova. Proprio ieri si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova stagione di Italia’s Got Talent, che debutterà in esclusiva su Disney+.

Questo ritorno del talent show avviene in un formato solo parzialmente rinnovato, con un cambio della squadra. La conduzione passa da Lodovica Comello, al timone del programma per le ultime sei edizioni, al duo formato da Fru e Aurora dei The Jackal. Per quest’ultima è una sorta di chiusura del cerchio avendo partecipato in passato proprio a Italia’s Got Talent come concorrente.

Disney+ ospita la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent

Ci sono cambiamenti però anche sotto al palco, nel team chiamato a giudicare i talenti che sfileranno durante lo show. Torna ancora una volta il veterano Frank Matano, giunto alla sua ottava edizione, così come la stoica Mara Maionchi, che ne ha già cinque in curriculum accanto a tante altre partecipazioni simili in altri talent show. Insieme a loro due esordienti nel ruolo: la cantante Elettra Lamborghini e la stella del web Khaby Lame.

Poco cambia invece nel regolamento, che segue il copione delle edizioni passate, a partire dal format delle audizioni, che ritornano a essere itineranti per i diversi teatri italiani. I giudici avranno la possibilità quindi di scoprire i talenti nascosti nelle città d’Italia per poi portarli alle fasi successive, che saranno registrate negli studi di Milano. Rimane poi il Golden Buzzer, uno strumento che ciascuno dei giudici ha a disposizione una sola volta durante le audizioni, con cui può “imporre” il passaggio di un concorrente direttamente in semifinale, saltando la fase di selezione.

