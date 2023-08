Nintendo Direct: annunciata la presentazione di Super Mario Bros Wonder

Come Alice (ma senza bottiglie), l’idraulico cerca meraviglie: annunciato un Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Bros Wonder!

Segnalando l’ingresso nel pieno dell’hype pre-day one del titolo, la Grande N ha recentemente svelato che ci attende un Nintendo Direct a breve, tutto per Super Mario Bros Wonder. Il gioco, tenuto come “one more thing” conclusiva della precedente presentazione, oltre a garantire al debuttante Pyoro l’ingresso di diritto nell’olimpo dei leaker, si prospetta un ritorno alle origini per la saga a scorrimento laterale dell’idraulico, più di quanto non abbia fatto il primo New Super Mario Bros. su Nintendo DS nel 2005. Là dove quest’ultimo ha dato il via a quattro avventure standard meno ambiziose, infatti, ora abbiamo uno stile artistico tutto nuovo, una voce inedita per Mario e soci (di cui non invidiamo la pressione) e tante psichedeliche novità.

Scopri un’anteprima approfondita della prossima avventura a scorrimento orizzontale in 2D di Mario con un #NintendoDirect dedicato a #SuperMarioBrosWonder, trasmesso in diretta streaming! : 31/08

: 16:00

⏳: Circa 15 minuti Appuntamento qui : https://t.co/EzLxlp23A2 pic.twitter.com/4wwOktyXfW — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 29, 2023

Ci chiediamo (o meglio, “Wonder”) quanto “new” sarà nel prossimo Nintendo Direct il nuovo Super Mario Bros.!

Il tweet qui sopra ci ha tolto le parole di bocca (o meglio, tastiera), ma a scanso di equivoci preferiamo ripeterci. L’appuntamento con la presentazione è domani, 31 agosto, alle quattro di pomeriggio (16:00). Le novità ci intratterranno per un quarto d’ora, motivo per il quale avremo cura di elencarle tutte entro domani sera in uno speciale apposito. Considerando che l’ultimo platformer del baffone a ricevere una presentazione apposita è stato Super Mario Maker 2 (abbiamo parlato di quel Direct nello specifico durante lo speciale su Koji Kondo), abbiamo la riconferma di vedere un cambio di marcia non dissimile dal passaggio tra Super Mario Bros. 3 e il capitolo per SNES, Super Mario World. Il day one è previsto il 20 ottobre; nelle 24 ore che ci separano dalla diretta, potreste fare un ripassone coi link in questo articolo!

