Ironheart: le riprese della serie Marvel sono terminate

Le riprese di Ironheart, la serie tv Marvel con protagonista Riri Williams, che dovrebbe raccogliere l’eredità di Iron Man, sono terminate e la conferma arriva direttamente dall’attrice protagonista del cast

La protagonista della serie, Dominique Thorne, ha aggiornato i fan che stanno aspettando con tanta curiosità e impazienza l’uscita della nuova serie tv, annunciando che le riprese di Ironheart sono finite. L’ha annunciato durante il Sundance Film Festival. La serie sarà uno spin-off dedicato al personaggio di Dominique Thorne, Riri Williams, che nella serie dovrà raccogliere l’eredità di Tony Stark (a proposito di Tony Stark, abbiamo scritto un articolo dove abbiamo analizzato la psicologia, l’evoluzione e la storia di Iron Man). Riri Williams era già apparsa nel film Black Panther: Wakanda Forever, dove fa la sua prima apparizione.

Riprese di Ironheart finite: la parola a Dominique Thorne

Come dicevamo prima, l’attrice statunitense Dominque Thorne ha annunciato la fine delle riprese della nuova serie tv Marvel durante il Sundance Film Festival, in cui ha detto testuali parole:

Le riprese si sono concluse. Quindi allacciatevi le cinture e preparatevi. Sarà un’avventura avvincente, come tutte le altre, è un viaggio epico che sono molto entusiasta di condividere.

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi rumor e notizie già confermate, come la presenza del villain Hood che sarà interpretato da Anthony Ramos e (finalmente) Mefisto che sarà interpretato da Sacha Baron Cohen. Chissà se la presenza di Mefisto ci darà un accenno al personaggio di Ghost Rider. Nella serie tv, al fianco di Thorne, troviamo Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Zoe Terakes, Shakira Barrera, Manny Montana, Lyric Ross, Sacha Baron Cohen e Paul Calderon. La sceneggiatrice e head writer della serie è Chinaka Hodge, che ha lavorato a Snowpiercer. Secondo Deadline, Sam Bailey e Angela Barnes dirigeranno la serie. Inoltre Proximity, la casa di produzione di Ryan Coogler, produrrà la serie. Coogler sarà anche produttore esecutivo insieme a Kevin Feige.

