Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: svelata la data di uscita

Abbiamo tanto bramato l’arrivo della serie su Nintendo Switch dopo aver accolto Sora nel roster di Smash come primo assaggio, ma ora la data di uscita di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è finalmente una realtà. I puristi della Grande N hanno spesso dedicato alla saga uno sguardo d’insieme da lontano tramite i vari spinoff, come Chain of Memories su Game Boy Advance, 358/2 Days e Re:Coded su Nintendo DS, e Dream Drop Distance su Nintendo 3DS. Dopo il gradito sunto di Melody of Memory, però, la saga è in arrivo mediante il compromesso (tuttora in discussione) del cloud.

La data di uscita di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è…

Gli amanti dell’eroe del Keyblade e del suo complesso universo dovranno attendere solo fino altre tre settimane: la data di uscita di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è fissata per il 10 febbraio. La raccolta include a sua volta altre tre compilation, vale a dire 1,5+II.5 HD ReMIX (I Final Mix, Re:Chain of Memories, 358/2 Days, II Final Mix+, Birth By Sleep Final Mix, Re:Coded), 2.8 Final Chapter Prologue (Dream Drop Distance HD, χ Back Cover, Birth By Sleep – A Fragmentary Passage) e III (con annesso DLC Re:Mind). La prima compilation è fissata per 40 euro, mentre la seconda per 50 e la terza per 60 (se acquistate singolarmente).

Il trailer qui sopra dovrebbe darvi un’idea di cosa vi attende, o se avete già vissuto la saga altrove, dovrebbe riaccendere quantomeno qualche bel ricordo. Siccome però abbiamo trattato Kingdom Hearts Integrum Masterpiece come una singola entità fino ad ora, il prezzo del pacchetto completo è di cento euro (con uno sconto del 20% sul preordine, così come per i giochi singoli per i prossimi 41 giorni). Se volete testare il cloud (come non vediamo l’ora di fare pure noi), sappiate che è disponibile attualmente una demo per tutti i giochi interessati, sebbene 358/2 Days, Re:Coded e χ Back Cover consistano esclusivamente in montaggi di cutscene.

