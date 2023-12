TCL, gaming al massimo con TV QD-Mini LED

TCL, leader nel campo dell’elettronica di consumo e secondo al mondo nella produzione di televisori, sta rivoluzionando il concetto di intrattenimento per i videogiocatori

I televisori QD-Mini LED di TCL offrono prestazioni straordinarie, gestendo in modo impeccabile le zone luminose e in ombra, presentando colori vividi e garantendo tempi di risposta ultrarapidi per un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente.

Eleva il gaming con i TV TCL QD-Mini LED

I videogiochi sono diventati una componente essenziale dell’intrattenimento moderno, adattandosi a una vasta gamma di giocatori con diverse preferenze ed esigenze. Per comprendere meglio tali necessità, TCL ha interagito con i propri consumatori, chiedendo loro quali fossero gli aspetti più importanti nei nuovi televisori.

Ciò ha portato all’integrazione di funzionalità essenziali per i giocatori, come il basso input lag con la modalità “Gaming Mode” (Game Master e Game Master Pro), una frequenza di aggiornamento elevata fino a 240 Hz, la risoluzione 4K per immagini dettagliate e il supporto HDR e Dolby Vision per una qualità visiva superiore.

Le modalità Gaming e Auto Low Latency (ALLM) sono caratteristiche standard nei televisori TCL, regolando automaticamente il dispositivo in modalità a bassa latenza quando rileva una console di gioco collegata. Questo assicura prestazioni ottimali senza la necessità di regolazioni manuali.

TCL ha affrontato la sfida della scelta tra un televisore e un monitor da gioco, offrendo una vasta gamma di TV progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori. I TV QLED e Mini LED di TCL offrono un coinvolgimento totale su grandi schermi e prestazioni di gioco eccezionali, come evidenziato dal premiato TV QLED 4K 55T8A di TCL, vincitore del premio EISA “GAMING TV 2023-2024”.

Con funzionalità avanzate come Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game Bar e la funzione Game Accelerator 240Hz FHD, questo TV porta l’esperienza di gioco a un livello superiore, adattandosi a diverse sorgenti di gioco grazie alla tecnologia AMD FreeSync.

Il TV 55C80 rappresenta un’opzione eccellente per gli appassionati di giochi. Unisce la tecnologia Mini LED di quinta generazione con il Full Array Local Dimming, un pannello QLED, una luminosità di picco di 1300 nit e un Refresh Rate di 144Hz per garantire un contrasto estremamente preciso, immagini nitide e vivaci.

Dotato di funzionalità come Game Master Pro 2.0, VRR 144Hz, Game Bar, Game Accelerator 240Hz FHD e il supporto ai più recenti formati HDR, questo TV Mini LED si presenta come il compagno ideale per un’esperienza di gioco straordinaria.

TCL si conferma leader nella tecnologia e nell’innovazione, garantendo ai giocatori che le caratteristiche eccezionali dei suoi TV contribuiranno a esaltare le loro esperienze di gioco.

Per ulteriori informazioni su come i più recenti prodotti TCL possono migliorare il vostro divertimento durante i tornei preferiti, visitate il sito www.tcl.com.

