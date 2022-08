ASUS ROG: annuncia il laptop ROG Zephyrus Duo 16

ASUS ROG annuncia il nuovo ROG Zephyrus Duo 16, il laptop da gaming che innova il mercato dei dispositivi con doppio display, assicurando prestazioni di gioco elevate

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità italiana del nuovo laptop da gaming ROG Zephyrus Duo 16. Il nuovo arrivato in casa ASUS innova il mercato dei laptop con doppio display con questo modello che monta uno schermo secondario ScreenPad Plus e garantisce prestazioni di gioco e creative eccezionali grazie al processore Ryzen 9 6980HX e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop.

Vediamo insieme i punti chiavi del nuovo laptop di casa Asus:

Due schermi, nessun confine: ROG Zephyrus Duo 16 monta un display principale ROG Nebula HDR e un display secondario ScreenPad Plus che si solleva e scorre verso il display principale per migliorare la dissipazione del calore

ROG Zephyrus Duo 16 monta un display principale ROG Nebula HDR e un display secondario ScreenPad Plus che si solleva e scorre verso il display principale per migliorare la dissipazione del calore Prestazioni eccezionali : il processore AMD Ryzen 9 6900HX e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop garantiscono performance di gioco e creatività elevate

: il processore AMD Ryzen 9 6900HX e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop garantiscono performance di gioco e creatività elevate Temperature più basse per performance di alto livello : il metallo liquido Thermal Grizzly’s Conductonaut Extreme garantisce temperature della CPU fino a 15°C più basse

: il metallo liquido Thermal Grizzly’s Conductonaut Extreme garantisce temperature della CPU fino a 15°C più basse Connettività e portabilità senza limiti: ROG Zephyrus Duo 16 è versatile, permette di collegarsi a qualsiasi dispositivo grazie a un’ampia selezione di porte I/O, utilizza Wi-Fi 6E e monta sei altoparlanti con woofer dual-force canceling

Due schermi, nessun confine

ROG Zephyrus Duo 16 monta il primo pannello Dual Spec al mondo, in grado di passare da 4K 120Hz a FHD 240Hz, permettendo agli utenti di avere un’esperienza di gioco ad alta risoluzione e frequenza. Il display principale è certificato Nebula, alimentato dalla tecnologia AMLED di AUO e dall’algoritmo di retroilluminazione interno di ROG. I Mini LED Nebula garantiscono una maggiore luminosità e un contrasto più evidente: lo schermo è certificato Pantone in modalità SDR e assicura una copertura DCI-P3 del 100%.

Monta un display secondario ScreenPad Plus, che si solleva e scorre verso il display principale mentre il laptop si apre tramite una nuova cerniera a 4 direzioni. Rispetto alla generazione precedente, questa soluzione di design colma lo spazio tra i due display, fornendo un’esperienza di visione quasi senza cornice.

Prestazioni eccezionali

ROG Zephyrus Duo 16 garantisce prestazioni elevate grazie a un processore AMD Ryzen 9 6900HX che permette un’esperienza di streaming e rendering all’avanguardia; la GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop integra MUX Switch, offrendo framerate al top e aumentando le prestazioni del 9% rispetto alle generazioni precedenti.

Il nuovo Zephyrus Duo permette di eseguire più azioni contemporaneamente, senza sacrificare le elevate prestazioni: il device ha fino a 2TB di storage SSD PCIe4.0 e 32GB di RAM DDR5 a 4800MHz.

Temperature più basse per perfomance di alto livello

Per assicurare il massimo delle prestazioni delle proprie componenti, ROG Zephyrus Duo 16 utilizza un conduttore termico come Thermal Grizzly’s Conductonaut Extreme, che offre una conduttività termica di 17 volte superiore alle paste termiche standard. ROG utilizza questo composto di indio e gallio per garantire temperature della CPU fino a 15°C più basse.

Il sistema di raffreddamento è estremamente silenzioso grazie all’utilizzo di 0dB Ambient Cooling, una funzione che in modalità silenzioso spegne tutte le ventole del dispositivo per permettere agli utenti di concentrarsi sul lavoro senza distrazioni. Le ventole si riattivano poi automaticamente quando le temperature di CPU e GPU aumentano, per garantire sempre le condizioni di temperatura ottimali a un lavoro fluido e senza interruzioni.

Connettività e portabilità senza limiti

ROG Zephyrus Duo 16 permette agli utenti di collegare i propri dispositivi grazie a due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C che supportano DisplayPort 1.4a, con supporto PD su una e G-Sync sull’altra. Altre due porte USB 3.2 Gen 2 completano la connettività per le periferiche degli utenti. Il nuovo Duo ha un supporto HDMI 2.1 per collegare un display esterno, una porta Ethernet 2.5G, un lettore di schede microSD dedicato e un jack audio combinato.

Estremamente versatile, la batteria a 90Wh e la ricarica USB Type-C permettono di lavorare e giocare a lungo, la fotocamera IR con supporto a Windows Hello facilita lo sblocco del dispositivo e il Wi-Fi 6E garantisce una connessione stabile anche in caso delle reti più congestionate.

ROG Zephyrus Duo monta sei altoparlanti con woofer dual-force canceling. L’esperienza sonora ricrea un palcoscenico virtuale surround a 5.1.2 canali per coinvolgere maggiormente l’utente nell’esperienza di utilizzo del dispositivo.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 (GX650R) è disponibile sullo shop online, negli Asus Gold Stores e prossimamente anche su Amazon a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 4.499 €.

