A distanza di 17 anni da Il diavolo veste Prada, Meryl Streep e Anne Hathaway appaiono di nuovo insieme, ma non per un film

Meryl Streep e Anne Hathaway di nuovo insieme dopo 17 anni da Il diavolo veste Prada: non si tratta della trama di un sequel del celeberrimo film, ma le due interpreti hanno avuto occasione di ritrovarsi a distanza di anni. L’occasione è stato un evento mondano. Riunite per la seconda edizione degli Albie Awards della Clooney Foundation for Justice, le due attrici hanno rubato la luce dei riflettori con una reunion inaspettata e ben gradita dai fan de Il diavolo veste Prada, e nessuna delle due indossava abiti color ceruleo!

Il diavolo veste Prada: Meryl Streep e Anne Hathaway di nuovo insieme dopo 17 anni

Nel 2006 Andy diventa la seconda assistente di Miranda Priestly, guru della moda. Ottenere quel lavoro non è stato semplice, ancor di più portarlo avanti considerati i ritmi e le pretese folli di Miranda. Ma Andy è riuscita a far breccia nel suo cuore e riesce pian piano a raggiungere il suo obiettivo. A distanza di 17 anni dall’uscite del film, Meryl Streep e Anne Hathaway si sono ritrovate per una serata di gala, la prima in completo total black e la seconda in un abito Versace. Entrambe sorridenti, si stringono in un abbraccio e posano per gli scatti come se non fosse trascorso un giorno da Il diavolo veste Prada. E pare che non fossero le uniche presenti alla serata. Anche Emily Blunt ha sfilato sul red carpet in compagnia di suo marito John Krasinski, per completare il quadro.

Non molto tempo fa, il regista David Frankel aveva raccontato a EW che, prima di scegliere Anne Hathaway per il ruolo, ha preso in considerazione diversi nomi oggi celebri tra cui Rachel McAdams, Natalie Portman, Kate Hudson, Kirsten Dunst e Scarlett Johansson. Per Miranda, invece, Meryl Streep è stata una grande certezza. L’attrice, del resto, aveva ben chiaro l’obiettivo: quel ruolo doveva essere suo. Le due attrici hanno fatto molta strada in questi anni, e speriamo di rivederle presto insieme anche sullo schermo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.