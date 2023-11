Paramount Plus: l’app è ora disponibile su dispositivi Xbox!

Tramite comunicato stampa, Paramount Plus ha annunciato la sua nuova partnership con Microsoft per rendere disponibile la sua app su piattaforme Xbox: scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Paramount Plus ha annunciato oggi una nuova partnership con Microsoft per rendere la piattaforma streaming disponibile su Xbox One e Xbox Series X/S in Italia oltre che in Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Australia, Austria, Brasile, Canada e America Latina. I fan italiani, attraverso le loro console Xbox, avranno così la possibilità di godere della Montagna di intrattenimento offerta da Paramount Plus, compresi blockbuster, nuove serie originali ed esclusive, show di successo e i programmi preferiti dai bambini.

Paramount Plus: il servizio arriva anche su dispositivi Xbox!

Angela Heckman, Senior Vice President of International Streaming Distribution e Business Development di Paramount, ha commentato:

Il nostro obiettivo è quello di rendere disponibili i contenuti, i personaggi e i franchise più popolari di Paramount Plus a un pubblico più vasto possibile. L’accordo con Microsoft è un’altra prova del nostro impegno a stringere partnership globali innovative per allargare il perimetro della piattaforma.

L’offerta originale di Paramount Plus include Fellow Travelers, The Curse, Halo e Star Trek: Strange New Worlds; contenuti provenienti dalla vasta libreria di Paramount, come i popolari show televisivi della CBS come CSI: Crime Scene Investigation e NCIS; i cartoni animati preferiti dai bambini come SpongeBob SquarePants di Nickelodeon e South Park di Comedy Central; gli show per ragazzi come MTV e gli iconici show musicali, e molto altro ancora. Se volete scoprire come ottenere un account Paramount Plus gratuitamente, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato (cliccate qua sotto!):

L’app di Paramount Plus è dunque già disponibile su console Microsoft. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.