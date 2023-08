I Am Groot 2: pubblicato il trailer ufficiale da Disney+

La serie animata Marvel I Am Groot 2 sarà disponibile su Disney+ a partire dal 6 settembre prossimo con cinque nuovi mini episodi

Da poco è stato reso disponibile su Disney+ l’ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia, e messo da parte il Volume 3 l’emittente non accenna a fermarsi. Recentemente è stata infatti annunciata la data ufficiale di pubblicazione di I Am Groot 2, la seconda stagione della miniserie dedicata all’albero umanoide, nonché pubblicato il trailer ufficiale della produzione, che vi presentiamo di seguito.

Il trailer e la data d’uscita di I Am Groot 2

Non solo I Am Groot avrà una seconda stagione, i nuovi episodi sono vicinissimi. Disney+ ha annunciato che la serie animata Marvel incentrata sui giorni di gloria di Groot, l’amato membro dei Guardiani della Galassia, tornerà in streaming con cinque nuovi corti il 6 settembre. Neanche a dirlo, nella stagione 2 di I Am Groot l’alberello dispettoso tornerà a combinare un guaio dopo l’altro. Questa volta, Baby Groot, a bordo delle astronavi dei Guardiani, si ritroverà a esplorare l’universo e oltre, finendo faccia a faccia con nuove e colorate creature e ambienti.

Scritti e diretti nuovamente da Kirsten Lepore, i nuovi episodi vedono nella versione originale la star di Hollywood Vin Diesel riprendere il ruolo di Groot dai film e dalla prima stagione. I Am Groot è solo una delle serie animate Marvel disponibili in streaming su Disney+. Si aggiunge all’apprezzatissima antologia What If…?, che tornerà anch’essa con una seconda stagione, e a Spidey e i suoi fantastici amici, pensata per il pubblico più giovane. A queste si aggiungeranno tra questo il prossimo anno Marvel Zombies, che re-immagina l’Universo Marvel con nuovi eroi che combattono contro un flagello zombie in continua espansione e tantissime altre serie. Continuate dunque a seguirci per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità in casa Marvel e Disney.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.