Grazie alle foto dal set di Deadpool 3, possiamo avere un assaggio del costume che indosserà Wolverine. La somiglianza con il fumetto c’è

Anche durante il periodo delle vacanze, le news dedicate al mondo del cinema e delle serie TV non mancano. Una di queste riguarda il nuovissimo Deadpool 3, in arrivo nelle sale il 3 maggio 2024, con Shawn Levy alla regia. Uno dei temi più chiacchierati della pellicola, riguardano il costume di Wolverine. Ecco che si dice.

Un costume fedele al fumetto | Deadpool 3: nuovi particolari sul costume di Wolverine

Il nuovo film avrà come protagonista Ryan Reynolds, affiancato da Hugh Jackman, nei panni di Wolverine. Proprio attorno a quest’ultimo personaggio ruota la discussione che sta prendendo sempre più piede nel mondo social in questi giorni, relativa a che tipo di costume avrebbero scelto per questo personaggio. Oggi, grazie alle prime foto ufficiali, postate dagli attori stessi nei loro account Instagram, possiamo annunciarvi che il costume scelto sarà molto fedele alla sua controparte fumettistica. Non solo, c’è chi sostiene che anche l’iconica maschera, presente nel fumetto, farà la sua apparizione. A confermarlo è stato il canale Can we get some toast, dichiarando con assoluta certezza che “il Wolverine di Hugh Jackman indosserà la celebre maschera dei fumetti, con tanto di lunghe orecchie e occhi bianchi in Deadpool 3“.

Le immagini pubblicate mostrano i due attori nei loro rispettivi ruoli, mentre camminano in un paesaggio desertico e mentre combattono fra loro. Le foto, evidenziano molto bene i nuovi costumi, tanto da non lasciare dubbi ai fan. Il giallo e il blu della divisa del supereroe e l’effettiva presenza di questo personaggio, dopo essere stato congedato nel 2017, potrebbe indicare che la nuova produzione si spingerà finalmente all’esplorazione del concetto di multiverso. Il Wolverine che vediamo nelle immagini non dovrebbe quindi essere quello a cui siamo abituati a pensare, bensì un altro, proveniente da una dimensione alternativa. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire qualcosa di più su questo nuovo film, in arrivo l’anno prossimo.

