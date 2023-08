Recensione Trettitre TreSound Mini: lo speaker bluethoot dal design impeccabile

In questo articolo testeremo e recensiremo il nuovo speaker bluetooth TreSound Mini di Trettitre, un dispositivo che ci ha stupito per il suo design, ma che nasconde tante altre qualità

In questa recensione andremo a conoscere il nuovo speaker Bluetooth TreSound Mini. Questo dispositivo è un vero e proprio capolavoro di estetica e stile, che cattura immediatamente l’attenzione grazie al suo design decisamente alla moda. Dalla forma conica e dal colore argento (dello specifico modello in prova); questi dettagli conferiscono al TreSound Mini un’eleganza unica. Mentre le luci alla base che lo circondano aggiungono un tocco di personalità e originalità. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto, perché questo speaker non è solo bellezza esteriore. Un suono di qualità e potenza a 360 gradi con una connettività avanzata, rendendo l’esperienza d’uso davvero coinvolgente. Di seguito vi mostreremo nei dettagli le caratteristiche di questo favoloso prodotto.

Unboxing e confezione | Recensione Trettitre TreSound Mini

La confezione nel quale è arrivato il prodotto non lascia tanto spazio all’immaginazione. Molto semplice e “minimal”, si adatta perfettamente ai contorni dello speaker; lasciando “intravedere” già da subito le fattezze di questo prodotto. All’interno, troviamo, oltre allo speaker Bluetooth adagiato ed imballato per bene, un cavo USB-C/USB-C per la ricarica ed il libretto delle istruzioni (purtroppo non in lingua italiana, ma comunque molto facile ed intuitivo). Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso, è giusto indicare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche di maggior importanza.

Caratteristiche tecniche

Ingresso USB-C 5V/3A

Capacità 5200mAh

Tempo di ricarica 2h

Bluetooth 5.3

Altoparlante 1*1.0″ Tweeter 1*2.75″ Woofer

Direzione del suono Suono surround a 360°

Accoppiamento TWS 1+1

Sensibilità del woofer 83db

SPL massimo >92db

Risposta in frequenza 50Hz-20KHz

THD <5%

RMS 30W

Materiale Metallo + ABS

Dimensioni 168*168*252mm

Peso 1 kg

Materiali e design | Recensione Trettitre TreSound Mini

A primo impatto questo speaker è veramente elegante. Finalmente qualcosa di stilisticamente diverso dal resto dei prodotti in commercio. Magari potrà non piacere a tutti, ma la sua personalità (con questa forma conica) è sicuramente un punto a favore. La punta del cono è realizzata in metallo come la parte inferiore. Mentre l’estremità superiore è realizzata in plastica e contiene un LED di stato (che si illumina durante l’attivazione/spegnimento o connessione del dispositivo). Troviamo poi, nella parte centrale, una griglia, in plastica. Questa contiene i tweeter e i woofer che si occupano delle frequenze medie. Infine, nella parte della base, nascosta alla vista, troviamo: i led, gli unici tre trasti del dispositivo (connessione, volume + e volume -) ed il connettore per l’alimentazione. Questi elementi, messi insieme, creano un design davvero unico e accattivante (e forse un po’ retrò), che mi ha colpito fin da subito.

Esperienza audio | Recensione Trettitre TreSound Mini

Basta sfiorare la punta del TreSound Mini e incomincia la magia. Con una connessione rapida e stabile (anche con dispositivo posizionato in una stanza adiacente) che vi “immergerà” in un “suono assoluto”. Una volta creata la connessione ad un dispositivo (basta cliccare il tasto posto alla base del cono) e scelto il livello di volume il gioco è fatto. La forma del Trettitre TreSound Mini è pensata appositamente, perché il dispositivo è progettato per diffondere il suono in maniera uniforme nello spazio in cui si trova. Dopo vari test, infatti, ho notato che lo speaker da il suo meglio quando è posizionato al centro della stanza (distribuendo il suono a 360°).

Ma ovviamente, offre buone prestazioni anche negli angoli della stanza o lungo una delle pareti. Un consiglio è quello di posizionare lo speaker non troppo distante da un punto di ricarica, in quanto non avrete la possibilità di controllare il livello di carica (in seguito più dettagli). Il TreSound Mini dà il suo meglio come altoparlante per riempire di suono uno spazio, piuttosto che per fare un ascolto attento e “critico”(ma non è stato creato per questo scopo). Durante l’utilizzo del dispositivo, ho notato che, anche se le sue dimensioni sono ridotte, riesce a produrre un basso decisamente impressionante.

Nonostante le dimensioni siano state diminuite, il basso è talvolta perfino esagerato, arrivando a coprire i medi. Questo speaker riproduce davvero in maniera eccelsa non solo la musica (indifferentemente classica, pop, rock), ma permette un buon ascolto anche di film/documentari o podcast. Anche gli alti vedono un po’ di enfasi, fatto che dona al suono nel suo complesso maggiore brillantezza ed energia.

Aspetti negativi

Dopo aver passato tanto tempo ad ascoltare musica con questo speaker, non ho riscontrato grandi problemi. Probabilmente, ad essere pignoli (e magari mi capiranno gli appassionati di musica), può ritenersi una pecca il fatto che la separazione degli strumenti è “relativamente limitata”. Infatti, nei brani più complessi si viene a perdere quell’individualità che consente di seguirli singolarmente. Ma ciò non non cambia il fatto che questo dispositivo “lavori” veramente bene, mantenendo un buon livello delle prestazioni.

Conclusioni e prezzo | Recensione Trettitre TreSound Mini

L’azienda Trettitre è riuscita a creare un dispositivo che, nonostante le dimensioni limitate, riesce ad avere ottime prestazioni sia negli ambienti più piccoli che in quelli più ampi. Un prodotto che sicuramente è stato un piacere testare, apprezzando soprattutto lo stile diverso dal solito. Molti i lati positivi: oltre il design, c’è tanta qualità del suono. Questo è un prodotto che sicuramente mi sento di consigliare, non solo come elemento di design. Ma penso sia davvero ottimo per tutti i ragazzi che cercano uno speaker affidabile, con una buona autonomia e con un design che non passa di certo inosservato. Sorprendente anche la velocità di connessione e la stabilità; testato con con PC, con smartphone android e tablet Apple, il risultato è stato sempre lo stesso.

Ma ci sono anche delle mancanze; su tutte il fatto che, anche se è uno speaker portatile, non è adatto a feste in piscina o in spiaggia (ma sappiamo che non è stato creato per questo). Inoltre, anche se le dimensioni sono state ridotte di molto, secondo il mio parere è ancora troppo grande e poco pratico da portare nello zaino.

Un’altra pecca, se così vogliamo chiamarla, è la mancanza di un segnalatore del livello di carica. Infatti, durante l0utilizzo del dispositivo non ho potuto mai controllare il livello della batteria (che comunque ha avuto una buonissima durata a carica completa). L’unica cosa ad avvisarvi qualche minuto prima dello spegnimento è un piccolo segnale acustico/luminoso; questo vi lascia giusto il tempo di poter collegare il cavo per l’alimentazione (sempre che abbiate modo di poterlo ricaricare senza dover spostare il dispositivo).

Prezzo sul mercato

In fine, parliamo del costo di questo sofisticato speaker bluetooth di casa Trettitre. Il prezzo di mercato di questo dispositivo è di circa 300,00 euro. Sicuramente in linea con i competitors sul mercato della stessa fascia.

E voi? Cosa ne pensate di questa di questo nuovo speaker bluetooth di casa Trettitre ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).