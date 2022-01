Hit-Monkey, la serie animata Marvel in arrivo su Disney+

Doveva arrivare lo scorso Novembre, ma per alcuni imprevisti è stata rimandata all’inizio del nuovo anno. Hit-Monkey, la serie animata Marvel è finalmente in arrivo su Disney + a partire dal 26 Gennaio 2022! Negli Stati Uniti, invece, è proposta dal canale Hulu

Per tutti coloro che la stavano aspettando fin dallo scorso anno, ecco che l’attesa giunge al termine. Hit-Monkey, la nuova serie animata “sfornata” da casa Marvel, è finalmente in arrivo su Disney + dal 26 Gennaio. 10 episodi tutti da “gustare” comodamente da casa e quando ne si ha più voglia. Disney ha infatti annunciato che, dato il rinvio inaspettato, la serie verrà trasmessa per intero sulla piattaforma streaming.

Una strana coppia in azione in Hit Monkey

La serie si basa sul personaggio omonimo dei fumetti Marvel Comics creato da Daniel Way che ne ha curato i testi, e Dalibor Talajić, impegnato nel lavoro sui disegni. E’ stato pubblicato per la prima volta nel 2010 su Marvel Unlimited e inserito poco dopo in un arco narrativo di Deadpool. La trama è assolutamente intrigante: la coppia protagonista della serie e’ composta da un Macaco ed un fantasma. Sembrerebbe un’idea un po’ troppo fuori dal comune, ma ha decisamente un “sapore” creativo interessante.

Vediamo infatti la nostra scimmia protagonista: giapponese e dotata di un grande istinto da killer. Il fantasma che la supporterà nei suoi piani, sarà Bryce Fowler, un assassino americano. I due protagonisti sono accomunati da un forte desiderio di vendetta. Hit-Monkey userà le sue abilità per fare fuori molti membri della Yakuza, responsabili del massacro della sua tribù.

Le dinamiche tra i protagonisti non sono del tutto piacevoli. La coppia, infatti, si sopporta malvolentieri, ma sono entrambi consapevoli di possedere una speciale connessione ed intesa. Facendo squadra, potranno ottenere grandi risultati. Tanto umorismo e azione si alternano in una cornice di pericoli. Dal perfido generale Kato ai tentacoli della Yakuza, fino a scoprire i malvagi piani di un misterioso “villain” noto come The Accountant, il Contabile.

Divertimento, azione e intrighi assicurati in questo nuovo lavoro Marvel di Will Speck e Josh Gordon, prodotta da Duffy Boudreau, Molly Brock e Marcus Rosentater. Nelle versione originale, è possibile ascoltare la favolosa performance dei doppiatori Fred Tatasciore (Star Trek: Lower Decks), Jason Sudeikis (premiato con l’Emmy per Ted Lasso), George Takei (Star Trek), Olivia Munn (The Newsroom), Ally Maki e Nobi Nakanishi (i poliziotti Haruka e Ito).

Ecco per voi l’esilarante trailer da guardare cliccando qui! Scriveteci pure le vostre opinioni dopo aver visto questa nuova travolgente avventura Marvel ! Buona visione!

