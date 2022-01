Red One, Chris Evans insieme a The Rock nel nuovo film natalizio targato Amazon

Red One, nuovo film di Natale prodotto da Amazon, avrà come protagonisti Dwayne “The Rock” Johnson e Chris Evans

Nonostante Natale sia appena passato e il prossimo sia a 11 mesi di distanza esatti, notizie del genere fanno tornare la voglia di montare il proprio albero e mangiare panettoni. Red One, prodotto da Amazon Studios e Seven Bucks Production, promette di essere il connubio perfetto tra un film pieno di scazzottate e il classico Christmas movie. Notizia già di qualche settimana fa è che sarà Dwayne Johnson a vestire i panni del protagonista. Ciò che invece non sapevamo fino a poche ore fa è che sarà Chris Evans, noto a tutti come ex-Captain America, ad accompagnarlo in questa avventura. Andiamo a scoprirne di più!

Cosa sappiamo | Red One

Nato da un’idea di Hiram Garcia, Red One porterà sullo schermo “un universo di lore natalizio davvero incredibile, intrecciato a una buona dose di ‘tostaggine'”, come scrive lo stesso Johnson su Instagram, specificando però che la trama è ancora top secret. “Red One è incredibilmente speciale per me, è una storia che volevo raccontare da anni. Un’avventura epica e mozzafiato che rivoluziona l’amata mitologia delle feste.” ha dichiarato Garcia. “Sono entusiasta di vedere la nostra compagnia di produzione, la Seven Bucks, fare squadra con Amazon per portare questo racconto natalizio all’attenzione di un’audience globale”.

A coronare queste grandi premesse vi troviamo Chris Evans che, abbandonato lo scudo da Avenger, è pronto a ritornare in diversi progetti da protagonista. Oltre a Red One infatti, lo vedremo presto insieme a Ryan Gosling in The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, che hanno collaborato con Evans in ben 4 film dell’MCU. Recentemente invece, abbiamo potuto ammirare un simpaticissimo cameo dell’ex Avenger in Don’t Look Up di Adam McKay.

Al momento non sappiamo quando è prevista l’uscita di Red One, ma difficilmente arriverà prima del 2023. Alla regia della pellicola ritroveremo il filmmaker dei sequel di Jumanji Jack Kasdan, mentre alla sceneggiatura abbiamo Chris Morgan.

Cosa ne pensate di questo progetto? Vi piace la coppia Johnson-Evans? Fatecelo sapere nei commenti!

