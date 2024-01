Hercules: Guy Ritchie abbandona il live-action Disney

Il noto regista britannico Guy Ritchie non sarà più alla guida del prossimo live-action targato Disney, Hercules. Basato sul grande classico del 1997, sembra per ora in lista per essere il prossimo remake della nota casa d’animazione

Il regista britannico Guy Ritchie dice addio alla regia del prossimo live-action Disney; Hercules. Una notizia che fa cadere i fan in un vortice di dispiacere, già ansiosi di vedere sul grande schermo uno dei migliori classici Disney. Ispirato al grande cult d’animazione del 1997, ha conquistato (e continua a conquistare) intere generazioni grazie alle grande narrativa e musicalità contenuta.

La notizia diffusa nelle scorse ore da fonti esterne, ha sottolineato l’impossibilità del noto regista britannico Ritchie a probabilmente legati agli innumerevoli impegni lavorativi prefissati già da tempo.

Ritchie noto per le grandi abilità nel dirigere film d’azione e avventure dinamiche (come Sherlock Holmes e Aladdin), aveva inizialmente suscitato grandi aspettative per il il progetto live-action. La sua firma distintiva sembrava adattarsi perfettamente al tono audace e all’azione travolgente della storia mitologica del semidio greco.

Hercules: dopo Guy Ritchie chi sarà alla guida del live-action?

Come prima citato, il motivo dell‘abbandono di Guy Ritchie al progetto Disney di Hercules, potrebbe essere in parte legato agli impegni del regista presi in precedenza, anche se per ora il suo addio risulta essere avvolto in un alone di mistero.

Questo sembra sollevare inevitabilmente la grande domanda su chi sarà il successore alla regia e quale sarà l’impronta sul progetto. Al momento, l’unica certezza ufficiale è data dai nomi di Joe e Anthony Russo in qualità di produttori.

La sceneggiatura dovrebbe invece portare la firma di Dave Callaham. Nessun dettaglio per quanto riguarda possibili nomi per il cast del film, anche se stando ad alcuni rumors non ufficiali, Danny DeVito sarebbe il favorito ad interpretare il ruolo di Filottete, a lui legato per aver prestato la voce ben 27 anni fa.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sul prossimi progetto live-action di Hercules. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.