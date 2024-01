Problemista: il teaser svela la data di uscita del film

Un nuovo teaser del film Problemista, con star Julio Torres e Tilda Swinton, svela la data di uscita della commedia

A24 ha condiviso un nuovo teaser del film Problemista, con star Tilda Swinton e Julio Torres, svelando in questo modo che la data di uscita negli Stati Uniti è venerdì 1 marzo. Problemista è una commedia scritta, diretta e interpretata da Julio Torres, che è stata presentata in anteprima all’ultimo SXSW Festival a Austin, Texas. Nel video si assiste a una telefonata, piuttosto surreale, tra i due protagonisti.

Al centro della trama ci sarà Alejandro, un aspirante designer di giocattoli nato a El Salvador, che cerca di portare in vita le sue bizzarre idee a New York. Il suo visto sta però per scadere e il giovane decide quindi di accettare un lavoro come assistente di una star emarginata del mondo dell’arte (Tilda Swinton), in modo da rimanere negli Stati Uniti e realizzare il suo sogno.

Il film sarà un’avventura surreale attraverso i mondi, altrettanto insidiosi, di New York e del sistema americano dell’immigrazione. Tilda Swinton avrà la parte di Elizabeth, e nel cast ci saranno anche RZA nel ruolo di Bobby, Isabella Rossellini che sarà la narratrice, Larry Owens nei panni di Craigslist, Catalina Saavedra che sarà Dolores, e Greta Lee nei panni di Dalia.

La pellicola, come detto, è scritta, diretta e interpretata dal giovane e talentuoso Julio Torres, che divide la scena con la sempre stravagante Tilda Swinton. Torres ha lavorato recentemente alla serie Los Espookys e ha fatto parte del gruppo di autori del Saturday Night Live. Quattro volte candidato agli Emmy, Torres ha diretto il film basandosi su una propria sceneggiatura e ha anche curato la produzione insieme a Dave McCary di Fruit Tree, Ali Herting ed Emma Stone.

