Gran Turismo il film: nuove clip del live-action ispirato al videogioco

Nuove clip dal film Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, live-action di Neill Blomkamp con David Harbour e Orlando Bloom basato sul celeberrimo gioco di corse per Playstation al cinema dal 20 settembre 2023

Dal 20 settembre 2023 nei cinema italiani arriverà Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film basato sull’acclamata serie di giochi di corse per Playstation. Il regista Neill Blomkamp, già direttore di District 9, ha girato il film con un cast che include David Harbour, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou e Orlando Bloom. La pellicola vede protagonista Archie Madekwe è basato su eventi reali e racconta della possibilità di esaudire il desiderio di un adolescente giocatore di Gran Turismo, le cui abilità di gioco gli hanno fatto vincere una serie di competizioni Nissan e di gareggiare come un vero pilota professionista di auto da corsa.

Basato sulla storia vera di Jann Mardenborough, il film è il racconto del desiderio esaudito di un adolescente giocatore di Gran Turismo, le cui abilità di esperto giocatore lo hanno visto vincere una serie di competizioni per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

Gran Turismo il film: nuove clip in attesa dell’uscita

Il cast di Gran Turismo è formato da David Harbour, Orlando Bloom, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou, Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski, Geri Horner Geri Horner, Andrea Vasiliou, Harki Bhambra, Mariano González, Anto Sharp, Maximilian Mundt, Nikhil Parmar, Selin Cuhadaroglu, Richard Cambridge, Kal Sabir , Maya Murofushi, Sang Heon Lee, Pepe Barroso, Théo Christine, Alexis Tuttle, Royce Cronin, Mehr Hussain, Bianca Bardoe.

Gran Turismo è una serie di videogiochi di simulazione di corse creata da Kazunori Yamauchi e sviluppati da Polyphony Digital per i sistemi PlayStation, i giochi Gran Turismo hanno lo scopo di emulare l’aspetto e le prestazioni di un’ampia selezione di veicoli, la maggior parte dei quali sono riproduzioni con licenza di automobili del mondo reale. Dal debutto del franchise nel 1997, oltre 85 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo per tutte le piattaforme PlayStation. Appuntamento al cinema invece al 20 settembre prossimo.

