In questa guida vi diremo dove trovare tutti i compagni di Baldur’s Gate 3 e vi spiegheremo anche come fare a reclutarli

Come accade in molti CRPG, anche in Baldur’s Gate 3 è possibile trovare dei compagni che vi affiancheranno durante tutta la vostra avventura. L’aiuto di questi NPC sarà fondamentale per riuscire a superare le battaglie più difficili e inoltre grazie a loro potrete accedere ad alcune missioni davvero splendide.

In totale nel gioco sono presenti ben 10 personaggi che possono unirsi a voi ma, vista la vastità del titolo, non è affatto facile riuscire a trovarli tutti in una singola partita. Per aiutarvi a creare un gruppo molto numeroso abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo dove trovare tutti i compagni di Baldur’s Gate 3 e come reclutarli.

Lae’Zel | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Iniziamo parlando di uno dei personaggi più semplici da reclutare: Lae’Zel. Questa Githyanki è una combattente fenomenale e sarà la prima faccia amica che incontrerete sul nautiloide. Finché resterete a bordo del vascello mindflayer questo PG resterà sempre al vostro fianco ma, una volta che farete schiantare il mezzo, sparirà senza lasciare traccia.

Per fortuna dopo la sua sparizione non dovrete aspettare ancora molto prima di trovarla, dato che Lae’Zel si troverà poco più a nord-est di dove si è schiantato il nautiloide. Quando la ritroverete purtroppo la guerriera sarà rinchiusa all’interno di una gabbia sospesa e prima di poterla liberare dovrete sconfiggere i suoi carcerieri oppure convincerli ad allontanarsi. Una volta che la via è libera vi basterà colpire la gabbia con una freccia o un’incantesimo per liberare Lae’Zel e permetterle di unirsi al vostro gruppo.

Liberare questo PG dalla gabbia è il modo più veloce per reclutarlo ma volendo esiste anche un metodo alternativo. In caso non riuscite a trovare Lae’Zel nei pressi del nautiloide potrete infatti trovarla nei pressi del ponte all’estremo nord della regione, un passaggio obbligato prima di passare all’area successiva.

Cuoreoscuro | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Un altro personaggio davvero facile da trovare è Cuoreoscuro. Anche questo personaggio infatti sarà a bordo del nautiloide, ma per reclutarlo dovrete prima liberarlo dalla capsula in cui è imprigionato. Per liberare la ragazza vi basterà raccogliere la runa presente nella stanza accanto e inserirla nel pannello di controllo accanto a lei ma, se avete bisogno di indicazioni più precise, potete dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.

Proprio come Lae’Zel anche Cuoreoscuro sparirà appena farete schiantare il nautiloide, ma per fortuna lei sarà quasi impossibile da mancare. La ragazza infatti sarà priva di sensi poco più in la della spiaggia in cui vi troverete dopo l’incidente. Considerando la sua posizione è quasi impossibile mancarla ma, se per qualche motivo doveste ignorarla, lei sparirà e non potrete reclutarla fino a quando non l’avrete ritrovata. Fortunatamente però anche in questo caso è abbastanza facile scovarla, dato che si troverà nel boschetto di smeraldo oppure nella regione del passo montano.

Gale | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Gale è un mago estremamente potente che potrete facilmente reclutare subito dopo lo schianto del nautiloide. Proseguendo verso nord infatti troverete questo compagno incastrato all’interno della tappa che si trova alle Scogliere Lungo la Strada. Per liberarlo vi basterà interagire con il circolo di sigilli e superare una delle tante prove di abilità necessarie a tirarlo fuori. Una volta libero Gale si unirà immediatamente alla vostra squadra e continuerà a seguirvi finché lo vorrete.

Astarion | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Astarion è un altro personaggio davvero facilissimo da trovare. Questo abilissimo ladro infatti si troverà immediatamente ad est del luogo in cui si è schiantato il nautiloide. Per trovarlo in fretta vi basterà raggiungere la tappa in cui avete trovato gale e continuare a camminare verso est passando all’interno dei resti del veicolo mindflayer. Una volta che l’avrete trovato vi basterà parlare con lui per farlo entrare a far parte della vostra squadra.

Wyll | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Wyll, conosciuto anche come la lama della frontiera, è un potentissimo warlock che si è addossato il compito di proteggere gli abitanti della costa della spada da qualsivoglia pericolo. Trovare questo compagno sarà davvero facile, dato che potrete incontrarlo facilmente esplorando l’interno del boschetto di smeraldo. Se però doveste reclutare Karlach prima di lui, allora non potrete incontrarlo al boschetto e dovrete aspettare che sia lui a venire al vostro accampamento dopo che avrete completato la missione dei goblin.

Karlach | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Per trovare Karlach dovrete dirigervi verso nord e superare un percorso montano pieno di pericolose iene e gnoll assetati di sangue. Una volta sconfitte queste creature potrete trovare facilmente una scia di cadaveri che punta verso una casa.

All’interno della struttura sono rintanati diversi paladini che dichiareranno di essere stati aggrediti da Karlach e parlando con loro potrete farvi svelare che la compagna si nasconde sulla riva del fiume a sud. Una volta trovata Karlach vi basterà parlare con lei e prometterle di aiutarla per farla entrare nella vostra squadra.

Halsin | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Halsin è un potentissimo druido nonché il capo del boschetto di smeraldo. Se avete avuto modo di parlare con gli abitanti del boschetto allora sicuramente saprete che Halsin è sparito e che probabilmente è stato catturato dai goblin. Per reclutarlo infatti dovrete prima di tutto recarvi all’accampamento dei goblin e poi entrare all’interno delle stalle dei worg. Qui troverete Halsin trasformato in orso e una volta uccisi tutti i goblin della zona potrete finalmente liberarlo. In alternativa potete anche semplicemente dedicarvi a completare la quest dei goblin senza liberarlo, dato che in questo caso potrete trovarlo direttamente al boschetto.

A differenza degli altri compagni però non vi basterà liberare Halsin per farlo entrare nel vostro gruppo. Questo PG infatti vi seguirà al vostro accampamento ma non vi accompagnerà in battaglia fino a quando non avrete raggiunto l’atto due. Prima di poter combattere al suo fianco dovrete infatti raggiungere la locanda dell’ultima luce, completare la missione di Art Cullagh e poi aiutare Halsin a rimuovere la maledizione dalle terre dell’ombra.

Minthara | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Minthara è sicuramente uno dei personaggi più difficili da reclutare in tutto Baldur’s Gate 3. Questa drow infatti è una delle tre principali anime pure presenti all’accampamento goblin e, se avete intenzione di aiutare il boschetto di smeraldo, dovrete necessariamente ucciderla.

Se però non vi interessa avere il supporto dei druidi e volete reclutare Minthara a tutti i costi, allora vi basterà parlare con lei e indicarle la posizione dell’accampamento dei tiefling. Successivamente dovrete tornare al boschetto di smeraldo, parlare con Zevlor, suonare il corno e poi consegnare i Tiefling a Minthara. Una volta fatto ciò la Drow non si unirà immediatamente al vostro team e in futuro potrete ritrovarla alle torri dell’alba lunare. Qui vi basterà aiutarla con la sua prova per far si che si unisca al vostro gruppo in via definitiva.

Decidere di consegnare gli abitanti del boschetto a Minthara ovviamente è un’azione che molti compagni non vedranno di buon occhio e potrebbe avere delle conseguenze sgradite sui vostri rapporti con loro. Fortunatamente però esiste un metodo che vi permetterà di reclutare questo PG senza sporcarvi troppo le mani. Infatti, se deciderete di ignorare completamente la missione dei goblin e del boschetto, potrete trovare Minthara per la prima volta alle torri dell’alba lunare e reclutarla direttamente li.

Jaheira | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Jaheira è un altro famosissimo druido che potrete reclutare facilmente nel corso della vostra avventura. Potrete incontrare questa donna per la prima volta alla locanda dell’ultima luce ma non potrete reclutarla fino a quando non avrete completato tutto l’atto 2. Subito dopo che le forze dell’Assoluta avranno sgomberato la strada per Baldur’s Gate potrete infatti trovare Jaheira al vostro accampamento e parlando con lei riuscirete facilmente a convincerla ad unirsi a voi.

Minsc | Baldur’s Gate 3: dove trovare tutti i compagni

Minsc è l’ultimo personaggio in assoluto che potrete reclutare e per trovarlo dovrete seguire la missione personale di Jaheira. Una volta reclutata al termine dell’atto 2, Jaheira vi chiederà di incontrarvi con gli arpisti al ponte del dragone. Fate come vi ha chiesto e successivamente vi parlerà del suo desiderio di andare alla ricerca del suo amico Minsc.

Fatto ciò dovrete andare alla Carezza di Sharess e ascoltare la conversazione tra due mercanti loschi seduti in fondo al locale che parlano della gang del signore di pietra. In questo modo sbloccherete la quest che vi permetterà di aiutare nove dita, il capo della gilda dei ladri, e seguendo a lungo questa missione insieme a Jaheira potrete finalmente incontrare Minsc. Una volta trovato questo potenziale compagno però dovrete stare molto attenti, dato che ci sono alcuni importanti accorgimenti da seguire per poterlo reclutare. Innanzitutto è fondamentale avere Jaheira come membro attivo del vostro party e poi, quando Minsc vi attaccherà, dovrete ricordarvi di sconfiggerlo utilizzando solamente attacchi non letali.

Un gruppo ben assortito

Qui si conclude la nostra guida su dove trovare tutti i compagni di Baldur’s Gate 3. Adesso sicuramente non avrete alcun problema a formare il party perfetto con tutti i personaggi che preferite. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sull’ultimo CRPG di Larian Studios, qui di seguito potrete trovare tante altre guide dedicate a Badlur’s Gate 3:

Qui si conclude la nostra guida su dove trovare tutti i compagni di Baldur's Gate 3. Adesso sicuramente non avrete alcun problema a formare il party perfetto con tutti i personaggi che preferite. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sull'ultimo CRPG di Larian Studios, qui di seguito potrete trovare tante altre guide dedicate a Badlur's Gate 3: