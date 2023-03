Ghostbusters 4: al via le riprese del film

Ghostbusters 4 è ufficialmente realtà, perchè le riprese sono iniziate e ad annunciarlo proprio il regista Jason Reitman

Ghostbusters 4 è ufficialmente realtà, dopo che circolavano da giorni le notizie di un possibile inizio delle riprese. A far circolare le notizie è stato proprio il regista Jason Reitman che per giorni ha stuzzicato la curiosità di tutti i fan sui social pubblicando immagini del set in fase di montaggio. Non c’erano dettagli ulteriori su queste piccole provocazioni del regista, ma un titolo “Firehouse” che oltre ad essere la caserma dei pompieri è anche il titolo che avrà questo quarto capitolo.

Ghostbusters 4: al via le riprese

Ed è stato proprio Jason Reitman a dare l’annuncio ufficiale di questo inizio riprese, sempre tramite i social. E questa volta non si è trattato di un provocare la curiosità dei fan, ma un’immagine molto chiara: ovvero il regista e lo sceneggiatore Gil Kenan a fianco della macchina da presa con un ciack in mano. Sul ciack possiamo notare la scritta Firehouse, conferma ulteriore che si tratta del titolo originale, che salvo cambi degli ultimi mesi verrà proprio affiancato a questo quarto capitolo.

Ghostbusters 4, Firehouse è uno di quei titoli la cui produzione ha subito molti slittamenti, con una data in origine di uscita nelle sale prevista il 20 dicembre 2023 che non è stata ancora spostata. Ma probabilmente lo slittamento ci sarà, soprattutto se le riprese sono appena iniziate e sarà probabilmente per l’estate 2024. Si tratta di un film per tutta la famiglia, ma anche per i nostalgici della saga originale, quindi il periodo di uscita in estate sarebbe perfetto così come quello in origine che era a dicembre. E voi che ne pensate di questo Ghostbusters 4? Fatecelo sapere qua sotto nella sezione commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo del cinema e delle serie TV.

