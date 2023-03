Uomo di fumo: il ritorno al cinema di Stefania Sandrelli, svelata l’uscita!

Uomo di fumo è la pellicola che segna il ritorno al cinema di Stefania Sandrelli: tramite comunicato stampa ne è stata svelata l’uscita e diversi dettagli, scopriamoli insieme!

Distribuito da Cinemusa, arriva nei cinema il 30 Marzo 2023 Uomo di fumo, road movie che narra una intrigante vicenda drammatica raccontata con tono di commedia e che rappresenta una nuova collaborazione tra il regista Giovanni Soldati e la compagna di vita Stefania Sandrelli, diretta sul piccolo schermo nella serie I racconti del maresciallo e sul grande ne L’attenzione e La sposa americana. Protagonista di Uomo di fumo è Selene Caramazza (Spaccaossa) affiancata da Giorgio Borghetti (la soap Incantesimo), Marco Valerio Montesano (The honeymoon: Come ti rovino il viaggio di nozze), figlio del grande Enrico, Stefano Santospago (Suburra – La serie).

Alla ricerca della figura paterna (Giorgio Borghetti), della quale non sa assolutamente nulla, ma che nasconde certamente qualcosa di misterioso e inquietante, Silvia (Selene Caramazza) è una ventiduenne che, nel portare avanti un’indagine su questo “uomo di fumo”, finisce per indagare su se stessa. Un momento di crescita che le consentirà di entrare nel mondo degli adulti, contornata, tra gli altri, dalla nonna (Stefania Sandrelli) che l’ha cresciuta, la quale per tanti anni l’ha protetta da scomode verità e dall’amico Luca (Marco Valerio Montesano), ragazzo che studia giurisprudenza, nonché appassionato di casi di cronaca nera irrisolti.

Girato nel periodo del Covid in territorio laziale (Roma compresa), con tutte le complicazioni imposte dalla situazione contingente, Uomo di fumo è un’appassionante storia d’amore orchestrata tra tensione, mistero e suspense scritta da Fabio Scarpelli (Il postino), Marco Tiberi (Christine Cristina) e lo stesso Soldati. Con l’occasione è stato anche divulgato un trailer, che trovate qua sotto.

Uomo in fumo: il ritorno al grande schermo di Stefania Sandrelli si presenta con un trailer!

Con la direzione artistica di Mariella Li Sacchi, il film si avvale della fotografia di Marco Carosi, del montaggio di Matteo Perri, delle scenografie di Maurizio Carraro, dei costumi di Luigi Bonanno e delle musiche originali composte da Rita Marcotulli per le edizioni Fox Band. Il brano dei titoli di coda, Raggio verde, è interpretato da Chiara Civello. Fanno parte del cast anche Stefano Antonucci, Simone Pieroni, Michele Renzullo, Tullio Sorrentino e Clara Galante.

Uomo di fumo, il film che segna il ritorno della grande Stefania Sandrelli sul grande schermo, è una co-produzione italo-peruviana, prodotta da Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia per Cinemusa e da Karina Jury e Cecilia Gomez de la Torre per 17Producciones, in collaborazione con Rai Cinema. Fateci sapere se andrete a vederlo al cinema qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

