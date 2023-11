Gears of War: Zack Snyder all’appello per dirigere il film

Cliff Bleszinski, creatore del franchise videoludico Gears of War, è tornato a parlare del film adattamento targato Netflix, rivelando che vorrebbe vedere Zack Snyder alla regia e sostenendo l’idea di Dave Bautista come protagonista

Il creatore del videogame Gears of War vuole Zack Snyder alla regia del film adattamento. Per Zack Snyder sarebbe la prima volta alle prese con un adattamento di un videogame, pur avendo sperimentato il genere con il suo Sucker Punch. Secondo il creatore di Gears of War, Cliff Bleszinski, lo stile caratteristico di Zack Snyder si adatterebbe bene all’adattamento cinematografico annunciato da Netflix e tratto dalla popolare serie videoludica.

Il creatore di Gears of War vorrebbe Zack Snyder alla regia di un film adattamento

Intervistato in occasione dell’uscita del suo ultimo fumetto, Scrapper, Cliff Bleszinski ha quindi rivelato il regista a cui affiderebbe l’adattamento live action di Gears of War, ovvero Zack Synder, spiegando anche le motivazioni dietro la sua scelta:

Ad essere sinceri, penso che Zack Snyder sia un regista straordinario quando lavora con una IP già esistente. Penso a quando ha fatto il remake di Dawn of the Dead, alcuni dei suoi film di supereroi, quando ha fatto 300. Come adattamento, 300 ha definito un intero genere cinematografico, il ralenti e le panoramiche veloci.

Tuttavia, il designer di videogiochi ha criticato uno dei film più recenti di Snyder, Army of the Dead, quindi le prospettive di vederlo alla regia potrebbero essere influenzate negativamente. Ha in particolare affermato di aver spento a metà film, pensando pensato che fosse terribile. A prescindere da ciò, Bleszinski ha dichiarato di ritenere che Snyder sarebbe “perfetto” per adattare la serie di videogiochi che ha lanciato nel 2006. Lo stesso regista d’altronde, in passato, aveva espresso il desiderio di poter dirigere l’adattamento di Gears of War. Bleszinski è poi tornato a parlare della possibilità che Dave Bautista indossi i panni del protagonista, Marcus Fenix, ruolo per il quale l’attore si è proposto più volte, convinto dalle sue interpretazioni Blade Runner e nel ruolo di Drax per la Marvel. Vedremo se questa visione diventerà realtà.

