Slow Horses: le anticipazioni della quinta stagione della serie di spionaggio

Apple TV+ rinnova la serie di spionaggio Slow Horses per una quinta stagione, scopriamo le anticipazioni del drama tratto dai romanzi di Mick Herron con protagonista Gary Oldman

Slow Horses tornerà anche per la quinta stagione in streaming su Apple TV+, l’annuncio arriva dopo la conclusione della terza stagione lo scorso 27 dicembre. La quarta stagione, invece, non è ancora uscita, ma era stata confermata insieme alla terza nel 2022. La serie di spionaggio è basata sui romanzi di Mick Herron, e vede tra gli attori protagonisti Gary Oldman. Accanto ad Oldman, troviamo: Kristin Scott Thomas (Diana Taverner), Jack Lowden (River Cartwright), Saskia Reeves (Catherine Standish), Rosalind Eleazar (Louisa Guy), Christopher Chung (Roddy Ho), Samuel West (Peter Judd), Sophie Okonedo (Ingrid Tearney), Aimee-Ffion Edwards (Shirley Dander), Kadiff Kirwan (Marcus Longridge) e Jonathan Pryce (David Cartwright).

Slow Horses: ecco le anticipazioni e la trama ufficiale

Al centro delle avventure di Slow Horses, c’è una una squadra di agenti dell’intelligence britannica che lavora all’interno di un “dipartimento discarica” dell’MI5, definito anche con l’appellativo poco simpatico ‘Slough House‘. Gary Oldman è Jackson Lamb, il leader del gruppo, che si impegna su casi di vario genere. La quinta stagione della serie si presenterà come l’adattamento del romanzo “Spook Street” di Mick Herron.

Tutti sono sospettosi quando il nerd della tecnologia Roddy Ho (Christopher Chung) ha una nuova fidanzata affascinante, ma quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, spetta agli Slow Horses capire come tutto è collegato. Dopotutto, Jackson Lamb sa che nel mondo dello spionaggio andrebbero sempre applicate “le regole di Londra”.

Questa è la trama ufficiale della serie di spionaggio Slow Horses, le cui anticipazioni fanno crescere l’attesa della sua uscita.

