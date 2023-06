Dopo mesi dalla prima stagione, si ritorna a parlare di Mercoledì 2 che, a giudicare dalle parole di Jenna Ortega, sarà più horror che mai

Probabilmente in uscita tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, c’è chi non sta più nella pelle di scoprire cosa accadrà nella seconda stagione di Mercoledì. Nonostante si sappia ancora poco riguardo le nuove puntate, stanno iniziando a trapelare le prime indiscrezioni. Sono due in particolare le news che hanno riacceso l’interesse per la serie: la prima è che Jenna Ortega, protagonista della serie, sarà anche produttrice della nuova stagione; la seconda è che la trama prenderà una piega maggiormente horror. Qui di seguito tutti i particolari.

Jenna Ortega, nuova produttrice | Mercoledì: la stagione 2 sarà più horror, lo conferma Jenna Ortega

Sono state molto insistenti le voci che sostenevano l’esistenza di una diatriba tra la Ortega e gli autori dello show. Le idee di questi ultimi avrebbero portato l’attrice a modificare parti della sceneggiatura, perché troppo in contrasto con l’idea che lei stessa aveva, riguardo il suo personaggio. Per questa seconda stagione sembrerebbe proprio che potrà farlo senza ostacoli, visto che ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. L’attrice avrà quindi modo di esprimere maggiormente la sua idea su Mercoledì e portarla in scena con maggior facilità. A The Hollywood Reporter, l’attrice si è sfogata:

Ho avuto esperienze in tv in cui ho sentito che la mia voce non veniva ascoltata, che dovevo essere un burattino. Mi è stato detto sui set, ‘Non lo sai perché non sei uno sceneggiatore’ o, ‘Stai zitta e fai il tuo lavoro.’ Da quando avevo 12 anni ho sentito cose del genere. Mi sento davvero, davvero fortunata ad essere una produttrice questa volta.

Anche Miles Millar e Al Gough, gli autori di Mercoledì, si sono espressi riguardo la vicenda. I due sembrano aver accolto serenamente la notizia, spiegando che “Il protagonista di qualsiasi serie diventa il tuo collaboratore, accade e basta. È semplicemente inevitabile“. I due hanno poi aggiunto di aver accolto con favore la collaborazione e che non sono affatto gelosi. Allo stesso tempo però, hanno voluto sottolineare quanto le battute e i dialoghi siano tutti già scritti e che quindi si tratta solo di migliorare il livello di comunicazione, così da far sentire tutti a proprio agio.

Più horror e meno love story

Uno degli aspetti che più aveva fatto storcere il naso a Jenna Ortega è stato il romanticismo, ben presente nella sua storyline. Il triangolo che coinvolgeva Mercoledì, Tyler Galpin (Hunter Doohan) e Xavier Thorpe (Percy Hynes White) non deve essere stato molto apprezzato dall’attrice, che sta pensando a ridimensionare la trama, dando molte più tinte horror alla serie. Aspettatevi quindi qualcosa di diverso da ciò che siete stati abituati a vedere. Durante un’intervista con Elle Fanning organizzata da Variety, la Ortega si è soffermata su questo aspetto, che sembra avere molto a cuore. Queste le sue parole.

Abbiamo deciso che vogliamo mettere un po’ più al centro l’aspetto horror dello show. Visto che è così leggero, e uno show come questo con vampiri, licantropi e superpoteri, non vuoi prenderti troppo sul serio. Stiamo abbandonando ogni possibile interesse romantico per Mercoledì, il che è davvero fantastico.

E voi che ne pensate di queste novità? Siete curiosi di scoprire cosa di nuovo avrà in serbo la nuova stagione, o avreste preferito che tutto proseguisse mantenendo il medesimo stampo? Certamente è innegabile che lo stile utilizzato sino ad ora ha reso Mercoledì una delle serie più viste della piattaforma Netflix. Noi di tuttoteK aspetteremo l’uscita delle nuove puntate per dire la nostra!

