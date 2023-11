Fallout, la serie tv: ecco le prime immagini della serie Amazon

Dopo mesi di attesa dall’annuncio, anche se non ci hanno ancora rilasciato nessun trailer, Amazon ha deciso di pubblicare online le prime immagini della serie tv di Fallout, tratta dal famoso videogioco omonimo

Nelle scorse ore Amazon ha pubblicato online le prime immagini della serie tv di Fallout, il videogioco della Bethesda che nel corso degli anni ha conquistato il cuore dei videogiocatori di tutto il mondo. Dopo un primo teaser trailer, possiamo finalmente vedere altre immagini tratte dalla serie prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy, che hanno creato il mondo distopico della serie tv Westworld – Dove tutto è concesso. Il primo titolo della serie videoludica risale al lontano 1997 e racconta di un gruppo di sopravvissuti ad un’ apocalisse nucleare, che dopo secoli all’evento che ha distrutto il mondo, devono uscire dai loro rifugi atomici (chiamati Vault) e avventurarsi in un mondo devastato, bizzarro e violento.

I protagonisti nelle prime immagini della serie tv di Fallout

Come possiamo notare dalle immagini, tra i protagonisti troviamo Ella Purnell che interpreta Lucy, un’abitante del Vault che incarna a pieno lo spirito americano, che sarà messo a dura prova quando i suoi cari si troveranno in pericolo. Troviamo poi Aaron Moten nei panni di Maximus, un soldato dal passato oscuro, membro della Confraternita d’Acciaio, un’organizzazione che vuole portare l’ordine nella zona contaminata. Ma oltre loro due, c’è un altro grande protagonista che attirerà sicuramente l’attenzione dei fan della saga videoludica: il personaggio è interpretato da Walton Goggins ed è un cacciatore di taglie.

Walton Goggins sotto i riflettori nelle prime immagini di Fallout

Il terzo protagonista della serie interpretato da Walton Goggins viene chiamato Il Ghoul e sembra essere il personaggio più interessante della serie. Viene definito come un cavaliere rude e spietato, ma con il proprio codice d’onore e la caratteristica principale è il suo volto sfigurato e soggetto alle radiazioni dell’apocalisse nucleare. Durante la serie vedremo alcuni flashback sul suo passato, quando era un marito e un padre amorevole di nome Cooper Howard. Nella serie apparirà anche l’iconico Vault Boy, la mascotte del videogioco col pollice in su e ne scopriremo le origini. La serie live action sarà infatti canonica nell’universo di Fallout creato da Bethesda, che si è assicurata che la serie fosse in linea con il videogioco.

Vi ricordiamo che la serie tv di Fallout uscirà il 12 aprile su Amazon Prime Video. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news su film e serie tv.

